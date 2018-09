Det giver dårlig samvittighed og ondt i hjertet, at Lisbet Bro Clausen og hendes kolleger flere gange om ugen er i situationer, hvor de kun er to voksne til at tage sig af op mod 30 børnehavebørn.

Derfor råber hun nu op i håb om at få politikerne til at lovgive om at fastsætte et minimum for, hvor få voksne der må være i forhold til antallet af børn.

»Jeg føler mig utilstrækkelig, og jeg får dårlig samvittighed, så jeg håber at råbe politikerne op, så vi kan få minimumsnormeringer,« siger hun til B.T.

Sammen med andre pædagoger landet over giver hun på Facebook under hashtagget #minnormering sit vidnesbyrd om en hårdt presset bemanding i daginstitutionerne.

Det sker samtidig med, at Danmarks Statistik har offentliggjort tal for normeringen, der er bedst på Langeland.

Her er der 4,1 børn per voksen, mens tallet for Jammerbugt Kommune lyder på 7,7.

»Det er dybt bekymrende, at så mange pædagoger mangler tid til at yde basal omsorg og give det nærvær, der er så afgørende for børns trivsel og udvikling,« siger formand for pædagogernes landsforbund, BUPL, Elisa Rimpler.

I Nyborg, hvor Lisbet Bro Clausen arbejder, er nomeringen 6,4 børn for hver pædagogisk personale.

Men ifølge Lisbet Bro Clausen kan det ikke ses af tallene, når en pædagog, som det eksempelvis var tilfældet den 26. september, skulle til forældremøde.

Det efterlod i halvanden time den 41-årige specialpædagog sammen med 28 børn, som hun sammen med én anden kollega skulle tage sig af. Og det er et helt normalt scenarie, lyder det.

Lisbet Bro Clausen har ofte oplevet kun at være to pædagoger alene om op mod 30 børnehavebørn.

»Det kan forekomme hele dagen, at vi kun står to tilbage,« siger hun.

Lisbet Bro Clausen fortæller, at hun ville ønske, at hun oftere kunne bruge sin faglighed til at udvikle børnene.

»Vi skal lave tidlig indsats i forhold til børn i udsatte positioner, både sprogligt, socialt og motorisk, og vi skal lave samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere som ergo- og fysioterapeuter, talepædagoger og psykologer.«

»Men hvis vi kun er to, kan vi på ingen måde nå de ting, vi gerne vil,« siger hun.

I stedet gælder det om overhovedet at holde ro på stuen og give de små nogle trygge rammer.

»Kerneopgaven er, at børnene så vidt muligt skal have en tryg hverdag. Det er svært at opnå, for det er brandslukning, når vi ikke er flere. Der kan være en, der skal trøstes, en der tisser i bukserne, nogle der slås, og andre der er blevet våde. Vi er ikke blæksprutter, men vi gør det bedste, vi kan,« siger Lisbet Bro Clausen og fortsætter:

»Det går ud over børnene, når vi ikke kan gøre det, vi helst skal. Vi kan ikke give dem nok omsorg eller nærvær.«

Står det til BUPL, skal alle kommuner have en minimumsnormering på 3,0 børn pr. voksen i vuggestuer og 6,0 børn pr. voksen i børnehaver.

For som det er nu, går det ud over børnene, at der ikke er flere til at tage sig af dem, lyder det fra Lisbet Bro Clausen

»Jeg er fagligt stolt og ved en masse ting, som jeg godt vil give til børnene. Det er deres start på livet, og det gør ondt i mit hjerte, at det er sådan her. Jeg bliver berørt som mor, fagperson og som børnenes talerør.«