Lisbet Dahl er i stor sorg over tabet af sin ven og kollega, Jesper Langberg.

»Han var en af mine nærmeste venner, og han var en dejlig mand, som jeg holdt meget af,« siger Lisbet Dahl med en grædefærdig stemme.

Hun fik nyheden om hans død lørdag formiddag. Imellem tunge åndedræt og snøft fortæller hun, at hun så sin mangeårige ven for nylig.

»Jeg så ham for tre uger siden. Det er gået meget stærkt. Jeg vidste godt, at han var syg,« siger Lisbet Dahl.

Hun fortæller, at hun har stor respekt for Jesper Langbergs skuespilevner og karriere.

Jesper Langberg var søn af skuespillerne Sigurd og Karna Langberg, mens hans storebror var den kendte skuespiller og instruktør Ebbe Langberg, som døde i 1989.

Undervejs i sin karriere er Jesper Langberg blevet tildelt en lang række af priser.

Han fik bl.a. en Bodil-statuette for bedste birolle i filmatiseringen af bogen 'Det forsømte forår'. Mange husker ham også for rollen som bankdirektør Kristen Skjern i Matador. I 2014 modtog han en Æres-Bodil for sin karrieres lange bidrag til dansk film.

»Jeg har arbejdet sammen med ham utallige gange. Han var en sindssygt god skuespiller,« fortæller Lisbet Dahl, der blandt andet spillede over for Langberg i DR-serien Sommer.

Lisbet Dahl og Jesper Langberg i Sommer. Foto: JAN JØRGENSEN Vis mere Lisbet Dahl og Jesper Langberg i Sommer. Foto: JAN JØRGENSEN

Her spillede Langberg og Dahl et ægtepar, der kæmpede med mandens sygdom, demens.

»Han var et dejligt menneske, som jeg savner,« siger Lisbet Dahl.

Jesper Langberg blev 78 år.