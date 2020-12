22-årige Lisa Henriksen har brugt de seneste år på at ændre sit udseende, så hun selv kunne blive gladere indeni.

Og det er hun i den grad blevet, siger hun. Det er bare langt fra alle, der kan være glade på hendes vegne:

»Kvinder prøver at få mig til at have det dårligt med mig selv,« lyder det fra Lisa Henriksen.

Forleden delte hun sine før- og efter-billeder i forskellige pigegrupper på Facebook og skrev, at der kunne ske meget på 6-7 år.

Lisa Henriksen får tit dømmende kommentarer på, at hun har fået foretaget flere kosmetiske ændringer ved sit ansigt. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Lisa Henriksen får tit dømmende kommentarer på, at hun har fået foretaget flere kosmetiske ændringer ved sit ansigt. Foto: PRIVATFOTO

Hun oplever nu, hvordan opslagene har startet en lavine af reaktioner. Flere deler hendes billeder både offentligt og privat.

En mand har blandt andet delt det i en forældregruppe på Facebook, hvor han spørger, om folk synes, det er okay at skjule, at man har fået lavet noget ved sig selv.

‘Er det okay at skjule fra manden, hvis man har fået lavet så meget om på sig selv, at barnet ikke kommer til at få de samme træk som moren?’ skriver han.

Og den slags kommentarer og oplæg til debatter på baggrund af hendes udseende, gør hende ked af det, siger hun.

Hvis man gør sig lidt lækker, kan der være mange tøser, der kigger skævt på dig Lisa Henriksen, 22 år

»Jeg er også nogens datter, og hvordan kan man skrive sådan om andre? Det er ikke fordi, jeg har fået lavet så meget. I min optik har jeg bare fremhævet nogle af mine træk, og derfor kan mit barn stadig få mine træk. Og jeg ville heller ikke få børn udelukkende af den grund, at de skulle ligne mig,« siger Lisa Henriksen og fortæller, hvad hun har fået lavet ved sit ansigt:

»Jeg har fået lavet fillers i kindbenene, i hagen, i læberne og botox i kæbemusklen, så den kunne blive smallere. Jeg havde et firkantet ansigt, som jeg blev mobbet meget med i skolen.«

Udover reaktioner på de sociale medier, oplever Lisa Henriksen også ofte, hvordan især kvinder reagerer negativt, når hun går på gaden.

»Hvis man gør sig lidt lækker, kan der være mange tøser, der kigger skævt på en. Hvorfor kan man ikke løfte hinanden op? Hvorfor kan man ikke få lov at gøre sig lækker for sin egen skyld?« spørger den 22-årige kvinde.

Lisa Henriksen har gennemgået en udseendesmæssig transformation gennem de seneste år ved hjælp af kosmetiske indgreb Vis mere Lisa Henriksen har gennemgået en udseendesmæssig transformation gennem de seneste år ved hjælp af kosmetiske indgreb

Og det er netop det, hendes budskab er – at kvinder skal blive bedre til at løft hinanden op.

Siden hun var barn, har hun oplevet, hvordan piger hakker på hinanden, og hun medgiver også, at mobningen i folkeskolen har haft indflydelse på hendes valg om at ændre sit udseende.

»Sådan, som jeg så ud før, var ikke godt nok, og nu når jeg har lavet om på mig selv og er rigtig glad, så er det heller ikke godt nok,« siger Lisa Henriksen, inden hun afslutter:

»Jeg synes, det er synd, at man ikke kan ændre sig uden at blive høvlet ned. Men jeg har bare lært at se haters som en motivation.«