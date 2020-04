Efter 52 års ægteskab måtte Lis Thomassens tirsdag sige farvel til sin ægtemand på fem meters afstand iført maske og handsker.

»Det var frygteligt.«

Så kort kan Lis Thomassen beskrive det, når hun i dag skal forsøge at sætte ord på den afsked, som hun tirsdag havde med sin ægtemand gennem 52 år, Manfred Thomassen, som døde efter at være blevet testet positiv for covid-19.

»Jeg er sikker på, at han blev smittet på hospitalet. Det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om,« hævder Lis Thomassen, inden hun sætter ord på det sygdomsforløb, hendes mand har været igennem.

»Fredag sidste uge kom han hjem fra sygehuset i Holstebro på M3, hvor han havde været indlagt med noget andet. Lørdag blev han så dårlig igen, at han ingenting kunne, og han ender med at blive indlagt igen. Søndag ringer de og fortæller, at han er blevet testet positiv for corona,« fortæller Lis Thomassen.

Og netop på afdelingen M3 på Holstebro Sygehus har man ifølge Dagbladet Holstebro-Struer, der i første omgang omtalte historien, haft store problemer med covid-19 blandt personalet.

»Han har ikke på noget tidspunkt været i kontakt med andre end mig og så de sygeplejersker på M3, så hvor skulle han ellers været blevet smittet,« fortsætter Lis Thomassen og tilføjer, at han heller ikke var uden for en dør mellem fredag og lørdag, hvor han kortvarigt var udskrevet.

Manfred Thomassens tilstand blev forværret i løbet af mandagen, og tirsdag ringede de fra regionshospitalet i Herning, hvor patienter med covid-19 i Region Midtjylland bliver indlagt.

Beskeden var klar. Lis Thomassen og hendes to døtre skulle komme til hospitalet hurtigst muligt.

»Jeg kørte derned med mine pige og stod ved hans seng i fem timer. Til sidst kunne jeg ikke stå op længere, og så kørte jeg hjem. Men jeg nåede nærmest ikke ind ad døren, før de igen ringede fra sygehuset og fortalte, at han var død,« siger Lis Thomassen om sin mand, der blev 74 år gammel, og tilføjer:

»Det er frygteligt, at jeg ikke kunne sige ordentligt farvel. Det er den forbandede sygdom.«

Lørdag får hun dog mulighed for at sige farvel endnu en gang, når Manfred Thomassen skal bisættes. Det bliver imidlertid med de restriktioner, der er for tiden, og det er ikke noget, der som sådan generer Lis Thomassen.

Men livet som enke er bestemt ikke sjovt efter 52 års ægteskab, fortæller Lis Thomassen.

»Det er skrækkeligt,« svarer hun kort.

B.T. har talt med Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør hos Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland.

Han bekræfter, at det er muligt, at Manfred Thomassen er blevet smittet under sin indlæggelse på hospitalet.

»Vi er et hospital, der er rigtig hårdt ramt med 5-10 gange så mange indlagte som de øvrige hospitaler i regionen. Vores område har det største antal af corona-infektioner,« siger han og fortsætter:

»Fordi vi har så ekstra mange tilfælde af syge, som kræver ekstra kompliceret og krævende behandling, er risikoen større, så svaret er 'ja'. Det er klart, at det er muligt, han kan være blevet smittet hos os.«

Skal man så være bange for at blive indlagt hos jer, hvis man fejler noget andet end corona?

»Nej, det skal man ikke. Jeg er på hospitalet hver eneste dag, og jeg føler mig tryg. Vi har et vågent øje med alle indlagte og er opmærksomme på, om de udviser symptomer, da covid-19 er en meget lusket sygdom. Men det er klart, at man kan blive smittet, ligesom man kan, når man går på gaden.«

Burde I i stedet så ikke behandle alle patienter som om, at de har corona for en sikkerheds skyld?

«Det kan ikke lade sig gøre, da vi simpelthen ikke har ubegrænsede ressourcer til det. De værnemidler, vi nu engang har, skal bruges på de rigtige situationer,« siger Jens Friis Bak.

Han fortsætter:

»Men jeg vil gerne understrege, at vi har taget - og tager - alle de forholdsregler, vi skal. Det er en meget vanskelig situation - også for vores personale, som pludselig skal arbejde meget mere, end de plejer, og som skal omskoles og lære nye processer på ultra kort tid.«