Brugte kondomer, klistret gulv, sorte plamager på væggene, beskidt sengetøj, cigaretskodder, snus og glasskår i græsplænen og en overfyldt støvsuger uden en eneste støvsugerpose.

Det var, hvad der mødte Line Schiermacher og hendes familie, da de lørdag trådte ind i det sommerhus i Marielyst, de havde lejet hos DanCenter.

»Det var ulækkert. Men allermest var det foruroligende, nu når rengøring er så vigtig efter corona,« siger hun.

I sommerhuset fandt de endda en pjece, der beskrev, hvor vigtig grundig rengøring er i denne tid.

Line Schiermacher tog billeder af hele sommerhuset, før hun og familien forsøgte at gøre det rent. Foto: Privatfoto Vis mere Line Schiermacher tog billeder af hele sommerhuset, før hun og familien forsøgte at gøre det rent. Foto: Privatfoto

»Der var møgbeskidt. Vi følte os ikke særlig godt tilpas i det hus,« siger Line Schiermacher og fortæller, at hun og resten af familien med det samme kørte til et supermarked for at købe rengøringsartikler.

Da de kom tilbage, forsøgte de i næsten fire timer at få gjort sommerhuset rent, men opgaven var for stor.

»Det var virkelig svært at komme igennem til DanCenter, men til sidst kom vi igennem til dem via mail,« forklarer hun.

DanCenters afdelingsleder i Marielyst lover først at sende rengøring ud til adressen lørdag, men kort efter – cirka klokken 20.00 om aftenen – skriver han i en mail, at det alligevel ikke kan lade sig gøre.

Line Schiermacher afventer nu svar fra DanCenter. Foto: Privatfoto Vis mere Line Schiermacher afventer nu svar fra DanCenter. Foto: Privatfoto

Afdelingslederen skriver videre, at de må tage en dialog om situationen mandag.

Mens B.T. taler med Line Schiermacher, sidder hun i en bil på vej hjem.

»Vi overnattede der i nat, men vi kan ikke blive i huset. Det er simpelt hen for ulækkert,« siger hun.

Søndag har B.T. været i kontakt med Kim Holmsted, der er direktør for DanCenter i Skandinavien.

Det er under al kritik, sådan noget der. Det skal selvfølgelig gøres rent, så hurtigt som muligt Kim Holmsted, direktør for DanCenter i Skandinavien

Han beklager situationen og mener, at der må være sket en fejl.

»Det er et hus af ældre dato. Det er ikke verdens bedste hus, men det skal selvfølgelig være rent,« siger han og fortsætter:

»Det er under al kritik, sådan noget der. Det skal selvfølgelig gøres rent, så hurtigt som muligt. Der har været en smutter der. Det er bare en fejl.«

Desuden understreger han, at familien selvfølgelig vil få kompenseret det fulde beløb for opholdet, hvis de ikke ønsker at benytte sommerhuset alligevel.

På gulvtæppet fandt de et brugt kondom. Foto: Privatfoto Vis mere På gulvtæppet fandt de et brugt kondom. Foto: Privatfoto

»Der kommer et rengøringshold ud til huset i dag,« siger Kim Holmsted.

Da vi spørger ham, hvorfor afdelingen i Marielyst skriver, at man først har mulighed for at tale med familien mandag, understreger han, at det er 'en misser'. De har meget travlt i øjeblikket.

B.T. er løbende i kontakt med Line Schiermacher, der endnu ikke har hørt noget nyt fra DanCenter.