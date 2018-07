Line Brandt var på stedet og gav førstehjælp til en nyudklækket student, som lørdag eftermiddag blev kvæstet, da han faldt af en lastbil under en studenterkørsel i Tappernøje.

Sygeplejerske Line Brandt var på vej hjem fra en Kim Larsen-koncert, da hun kørte ned ad en lang, tom landevej og pludselig så, at noget var helt galt.

»Vi kom kørende ned ad vejen, og den er bare lang og lige, og vi kunne ikke se nogen biler overhovedet. Men pludselig kan vi se, at der ligger et eller andet på vejen, og det er den unge mand,« fortæller Line Brandt til B.T.

Jeg vil gerne vise min sympati. Jeg tænker meget på familien. Line Brandt

»Jeg er sygeplejerske, så jeg løb selvfølgelig derhen med det samme. Og jeg så den her unge mand, og det var ikke godt. Han var slemt tilredt.«

På stedet var allerede to personer, en kvinde og en mand, som ligesom Line Brandt tilfældigvis var kommet forbi stedet. Kvinden var dog helt i chok, fordi den unge mand var kommet slemt til skade.

Line Brandt reagerede prompte, da hun så, at den 19-årige student var alvorligt kvæstet og havde brug for hendes hjælp. Foto: Privat foto Vis mere Line Brandt reagerede prompte, da hun så, at den 19-årige student var alvorligt kvæstet og havde brug for hendes hjælp. Foto: Privat foto

»I begyndelsen var jeg helt forvirret, for han lå bare der med en hue, men der var ikke nogen cykel eller nogen studentervogn, så jeg forstod simpelthen ikke, hvor han kom fra,« husker Line Brandt.

Hun handler resolut og begynder at give den unge mand livreddende førstehjælp. Hans læber og fingerspidser var allerede begyndt at blive blå, hvilket er et tegn på, at han ikke fik noget ilt. Derfor rensede Line Brandt hans luftveje og fik sammen med manden på stedet lagt den unge student i aflåst sideleje.

Jeg kan bare huske, jeg tænkte, at den ambulance og helikopter bare skulle komme nu. Line Brandt

Mens alt dette står på, kommer en anden ung mand med en studenterhue løbende ned til ulykkesstedet, mens han råber, at den tilskadekomne unge mand er faldet af et vognlad, og at vognen er ved at vende nede i en indkørsel – hvilket var grunden til, at Line Brandt ikke kunne se den i første omgang.

»Studenten har massive blødninger, som jeg forsøger at stoppe, mens jeg sikrer mig, at han trækker vejret. Stemningen er kaotisk, for de mange studenter kommer frem til ulykkesstedet. I forvirringen er der nogen, der ringer til drengens forældre. Og fordi ambulancen var så længe om at komme frem, nåede faderen at komme frem og se sin kvæstede søn,« fortæller sygeplejersken.

Arkivfoto. Festglade unge mennesker på et vognlad. Foto: Anders Debel Hansen Vis mere Arkivfoto. Festglade unge mennesker på et vognlad. Foto: Anders Debel Hansen

Det tog 25 minutter for ambulancen at komme frem.

»Det var for lang tid. Jeg kunne mærke, hvordan den unge mands liv sivede ud mellem mine fingre, så jeg var godt frustreret,« siger Line Brandt og tilføjer:

»Jeg kan bare huske, jeg tænkte, at den ambulance og helikopter bare skulle komme nu.«

Jeg så den her unge mand, og det var ikke godt. Han var slemt tilredt. Line Brandt

B.T. har været i kontakt med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for at få en status på, hvordan den unge mand har det. Sidste melding lørdag var, at han fortsat var i kritisk tilstand. Politiet ved ikke, hvordan det går med studenten, da det nu er op til de pårørende at fortælle, hvordan det går, hvis de har lyst.

Og netop de pårørende vil Line Brandt gerne i kontakt med.

»Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg har et stort behov for at tale med familien, men jeg vil gerne vise min sympati,« siger hun.

»Jeg tænker meget på familien. Det er en skrækkelig oplevelse og helt forfærdeligt for ham og hans familie. Det er virkelig en forælders værste mareridt.«