Hvad er vigtigst - at få ret eller at få ro?

Det spørgsmål stiller den tidligere studievært Line Baun Danielsen sig selv. Og nu også læserne på sin blog.

Hun overvejer at droppe den erstatningssag, som hun sammen med andre ofre for den såkaldte ‘Se&Hør sag, har anlagt.

Sagen handler om retfærdighed. Men prisen for retfærdighed kan blive for høj, siger hun.

Line Baun Danielsen overvejer at droppe den erstatningssag hun har anlagt mof Se&Hør. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Line Baun Danielsen overvejer at droppe den erstatningssag hun har anlagt mof Se&Hør. Foto: Ida Marie Odgaard

»Jeg er træt helt ind i kroppen. Det her fylder vanvittigt meget, men jeg er blevet i tvivl om, om jeg gider mere,« siger den 57-årige foredragsholder, der i dag er selvstændig kommunikationskonsulent.

‘Se&Hør sagen’ tog sin begyndelse i 2014 da den tidligere journalist på ugebladet Ken B. Rasmussen udgav bogen ‘Livet det forbandede’.

I bogen afslørede han, hvordan Se&Hør via en hemmelig kilde i Nets havde fået personfølsomme data fra kendtes kreditkort. Oplysninger som satte bladet i stand til at følge efter de kendte, når de tog på ferie.

»I alle årene havde jeg undret mig over, at Se og Hør altid fandt frem til mig, selvom jeg var meget forsigtig med, hvor jeg tog hen på ferie,« siger Line Baun Danielsen.

Anklagemyndigheden rejste i 2015 tiltale i Se og Hør-sagen, hvor kendte og kongeliges privatliv var blevet krænket. Foto: Kasper Palsnov Vis mere Anklagemyndigheden rejste i 2015 tiltale i Se og Hør-sagen, hvor kendte og kongeliges privatliv var blevet krænket. Foto: Kasper Palsnov

»Jeg bestilte rejser gennem TV2 og betalte dem over forskellige kreditkort, for at mine børn og jeg kunne tage på ferie alene.«

Alligevel lå ugebladets fotografer på lur, og der blev skrevet historier og bragt billeder af hende i bikini.

»Jeg vil ikke sammenligne det med en voldtægt. Men jeg følte mig overgramset, og jeg mistænkte mine nære for, at det var dem, der fortalte Se&Hør om mig.«

I en tilståelsessag modtog Aller Media i august 2016 en bøde på ti millioner kroner. To tidligere chefer blev idømt seks måneders betinget fængsel. I november samme år blev to tidligere chefredaktører, to journalister og den såkaldte tys-tys-kilde dømt. Straffene lød på mellem fire måneders betinget til halvandet års ubetinget fængsel.

I 2017 anlagde advokat Brian Larsen på vegne af 19 kendte en erstatningssag mod Aller Media, to tidligere chefredaktører og tys-tys-kilden.

Nu overvejer Line Baun Danielsen at trække sig fra sagen. Anledningen er, at EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) i februar tabte den erstatningssag, han selv havde anlagt mod ugebladet.

Politikeren havde krævet 125.000 kroner i kompensation for, at Se og Hør havde skaffetsig adgang til hans kreditkortoplysninger.

»Der har været fremmede mennesker inde at kigge på, hvad jeg har brugt mit kreditkort til. Det, synes jeg, er helt vildt underligt og krænkende. Men det har landsretten så ikke fundet, at det er,« sagde han dengang til dr.dk.

EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) fik ingen godtgørelse, efter at han blev udsat for ulovlig overvågning af Se og Hør. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) fik ingen godtgørelse, efter at han blev udsat for ulovlig overvågning af Se og Hør. Foto: Liselotte Sabroe

Afgørelsen har fået Line Baun Danielsen til at genoverveje sin stilling.

»Det ville være rimeligt, at os, som det er gået ud over, fik et plaster på såret - for det har været hårdt.«

Men udsigten til at få oprejsning skal vejes op imod tre forhold, siger hun:

»Sagen kan trække i langdrag og har allerede kørt i fire år.«

»Som lovgivningen er, får vi ingenting i tort.«

»De ansvarlige har fået deres straf.«

»Da sagen kørte første gang, syntes jeg, at det var ufatteligt krænkende, at alle medier, viste bikinibilleder af mig. Helt ærligt gider jeg ikke dét mere.«

Se og Hør-sagen blev i 2016 ført ved Retten i Glostrup. På billedet er Line Baun Danielsen på vej til retsmøde den 4. oktober 2016. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Se og Hør-sagen blev i 2016 ført ved Retten i Glostrup. På billedet er Line Baun Danielsen på vej til retsmøde den 4. oktober 2016. Foto: Liselotte Sabroe

Når hun vejer de penge, hun kan få, hvis hun vinder, op mod dem, hun risikerer at miste, hvis hun, som Morten Helweg taber sagen, går det ikke op.

»Der er penge på spil, som jeg har tjent og betalt skat af - og som jeg risikerer at tabe.«

På bloggen har hun derfor stillet sine læsere spørgsmålet: ‘Hvad er vigtigst at få ret eller at få ro?’'

39 har svaret. Langt de fleste er ikke i tvivl om, at hun bør droppe sagen.

Som flere skriver: »Vi ved godt, at I er blevet krænket. Det behøver, du ikke at føre en sag for at bevise.«

Dét betyder meget for Line Baun Danielsen: »Jeg tror jo, at folk tror, at det var min egen skyld, at Se&Hør skrev om mig. Pengene betyder ikke noget, men det er vigtigt for mig, at folk forstår, at det her ikke var noget, som jeg ønskede frem.«

Før hun træffer den endelige afgørelse, mangler hun at spørge to mennesker til råds - nemlig sine sønner.

»Jeg har tænkt mig at spørge mine drenge, for de ved, hvor vigtig retfærdighed er for mig.«