Journalist, tv-vært og blogger, Line Baun Danielsen, er chokeret over at Ole Stephensen er død onsdag aften bare 63 år gammel.

Det skriver hun på Facebook kort efter, at den overordentlige triste nyhed nåede offentligheden.

‘Dygtige, søde, sjove og min dejlige Go’Morgen DK kollega Ole Stephensen er død. Jeg er så chokeret og har ikke ord for, hvor trist det er,’ skriver hun.

‘Ole var en ener. Vi fulgtes til og fra arbejde hver dag i næsten 3 år. Vi grinede og diskuterede. Og vi sluttede vores nationale tv-karriere sammen, fortsætter hun.

Line Baun Danielsen og Ole Stephensen var værter sammen på Go'Morgen Danmark. Arkivfoto Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Line Baun Danielsen og Ole Stephensen var værter sammen på Go'Morgen Danmark. Arkivfoto Foto: Ida Marie Odgaard

Line Baun Danielsen og Ole Stephensen udgjorde i en årrække et fast makkerpar, der om morgenen stemplede ind i danskernes hjem, når parret tonede frem i de tidlige timer i tv-programmet 'GO' Morgen Danmark.'

Her spredte de to tv-værter hygge, mens danskerne spiste morgenmad og smurte madpakker.

Line Baun Danielsen husker en episode, der viser flere sider af den kendte journalist, skuespiller og politiker.

‘Til kommunalvalget 2017 startede Ole sin politiske karriere for de konservative i Gentofte. Han kom selv og hængte en valgplakat op i lygtepælen foran mit hus. Bare for sjov.'

'Kære Ole TAK for fantastiske timer sammen i studiet, på redaktionen, til og fra arbejde.

Og siden når vi mødtes privat og professionelt. Du skulle ha’ været i Folketinget, og Danmark kommer til at mangle dig og dine visioner.

Æret være dit minde dejlige kollega.

Og til Julie Stephensen og pigerne : Ole var et fantastisk menneske. Mine tanker går til jer,' skriver Line Baun Danielsen, der har lagt et billede op af de to venner og kolleger sammen.