Livet som journalist over 55 år er ingen dans på roser. Det har den tidligere tv-vært Line Baun Danielsen som mange andre måttet sande.

I en alder af 58 har hun helt droppet at få et job som tv-vært og driver nu i stedet sin egen freelancevirksomhed og en blog.

Det fortæller Line Baun Danielsen i et interview med Journalistforbundet.

Her kommer hun blandt andet ind på, at det er ved at være noget tid siden, hun sidst fik tilbud om et job.

»Jeg har så heller ikke fået et eneste jobtilbud som studievært, efter jeg stoppede på Lorry som 55-årig. Så vil nogen måske tænke, at det er fordi, hun er en dårlig journalist, men jeg er ret sikker på, at det ikke er det, det handler om. Det handler om min alder, det er jeg ret overbevist om,« siger hun.

Line Baun Danielsen er heller ikke i tvivl om, hvorfor hun og andre journalister over 50 år har det svært, når det gælder om at få et nyt job.

Det handler om, at unge journalister kan tilbyde sig selv væsentligt billigere - ikke mindst fordi de har mindre erfaring og færre kompetencer.

På grund af de manglende muligheder for at få job og fordi hun tidligere har været stress-ramt, så har hun fravalgt at gå efter det faste job. Hun kunne da heller ikke kunne se, hvordan familielivet med hjemmeboende børn skulle hænge sammen med en arbejdsdag på 12 timer.

58-årige Line Baun Danielsen driver i dag sin egen freelancevirksomhed - blandt andet med en blog. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere 58-årige Line Baun Danielsen driver i dag sin egen freelancevirksomhed - blandt andet med en blog. Foto: Ida Marie Odgaard

I stedet fokuserer hun på sin egen freelancevirksomhed, hvor hun blandt andet driver bloggen med navnet 'På bloggen med Line'.

Og netop på bloggen har hun tidligere sat fokus på problemerne for folk på arbejdsmarkedet, der nærmer sig pensionsalderen.

Og eksempelvis bare det at få en fagforening med lønsikring kan være et problem:

»Det er fuldstændig vanvittigt, hvad folk oplever. Folk bliver smidt ud af deres a-kasser, når de fylder 65, så de ikke længere kan få dagpenge, hvis de bliver fyret. Og lønsikring dækker kun, til man er 62 eller 64 år gammel,« sagde Line Baun Danielsen til B.T. sidste år.

Hun opfordrer andre i samme situation som hende selv til at bruge deres netværk og finde en sparringspartner.

Til sidst valgte Line Baun Danielsen selv at sætte sig ned med sin bankrådgiver for at få en idé om, hvor meget - eller hvor lidt - hun skulle tjene for at få dagligdagen til at hænge sammen.

I 2008 blev hun fyret som vært på tv-programmet 'Go' morgen Danmark'. Dengang lød begrundelsen, at hun var for gammel.

Hun blev senere vært på TV2 Lorry, indtil hun i 2016 blev hårdt ramt af stress og efterfølgende blev selvstændig