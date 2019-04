Det fredede fortidsminde Lindholm Høje i Nordjylland blev i påsken udsat for hærværk.

En eller flere gerningsmænd har gravet flere dybe huller i gravpladsen.

Hærværket blev opdaget påskedag af både gæster og personale ved Lindholm Høje Museet, og man har efterfølgende valgt at politianmelde det.

Det fortæller Lone Andersen, der er arkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum, i en pressemeddelelse udsendt af museet.

'Det virker påfaldende med to tilfældige huller af den størrelse lige der. Vi kan se, at der er brugt en lille feltspade til at grave med, og at hullerne er 30-40 cm dybe. Det er af så grov karakter, at hvor vi normalt bare ville anmelde hærværket til Slots- og Kulturstyrelsen, så har vi været nødt til også at politianmelde det denne gang,' forklarer hun.

Hullerne er blevet gravet blandt højens næsten 700 ikoniske stensætninger, som hver især markerer en grav fra perioden yngre jernalder til og med vikingetiden – altså fra år 400 til 1050 e. Kr.

Desværre er det langtfra første gang, at den slags hærværk sker, og ifølge Lone Andersen er tendensen stigende:

'Hver gang det sker, går det direkte i mit arkæologi-hjerte. Det er en blanding af frustration og græmmelse over, at nogle mennesker har så skidt en moral. Det er ualmindeligt hæsligt at se på,' siger hun.

Motivet til hærværket er endnu ukendt, men museet gætter på, at det kan være sket i håb om at gøre 'et spektakulært vikingefund':

'Det er virkelig dumt, for hele området er jo udgravet for mange år siden, så der er ikke noget at komme efter,' siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum i pressemeddelelsen.

Det kan koste museet op til 100.000 at reetablere fortidsmindet.

Håbet er, at området kan være reetableret i løbet af et par uger, når politisagen er afsluttet.