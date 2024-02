Fredag morgen blev Linda Kays søn mødt af et ubehageligt syn.

Sideruden på hans bil var smadret, og så manglede der et kort, der er afgørende for 40-årige Jonas Kays hverdag.

»Det er dybt sørgeligt, at nogen kan finde på at gøre det. Min søn er meget afhængig af sin bil, og det gjorde ham ked af det,« siger Linda Kay.

Hendes søn fik en hjerneblødning, da han var en uge gammel. Siden har han siddet i kørestol og bliver kørt fra sted til sted af sin hjælper i en større handicapbil, hvor hans handicapparkeringskort indtil for nylig havde sin faste plads.

Linda Kay advarer nu andre imod tyveriformen. Foto: Privat Vis mere Linda Kay advarer nu andre imod tyveriformen. Foto: Privat

»Han kan ikke gå, og nu er han låst. Han kan først komme ud at køre, når ruden er blevet lavet, og han har modtaget et nyt kort,« siger Linda Kay.

Efter episoden anmeldte Jonas Kay tyveriet til politiet og Danske Handicaporganisationer, der udsteder handicapparkeringskort.

Over for B.T. bekræfter Claus Bardeleben, vicepolitiinspektør hos Københavns Vestegns Politi, at man har modtaget anmeldelsen.

»Og vi får med jævne mellemrum tilsvarende anmeldelser. Antallet har været svagt stigende de senere år,« siger han og fortsætter:

»I gamle dage var kortet tilknyttet bilen, men i dag har man et personligt kort, man kan bruge til hvilken som helst bil – og derfor er værdien også steget markant.«

Efter episoden skrev Linda Kay en advarsel i Facebook-gruppen 'enmillionstemmer' til andre beboere i området nær Glostrup, hvor både mor og søn bor.

Siden har hun fundet ud af, at hendes søn ikke er den eneste, der har haft uønsket besøg.

Uden Jonas Kays handicap-parkeringskort er det nærmest umuligt at finde parkering til den store handicapbil. Foto: Privat Vis mere Uden Jonas Kays handicap-parkeringskort er det nærmest umuligt at finde parkering til den store handicapbil. Foto: Privat

»Folk skal huske at tage skiltet ind om natten, hvis de har mulighed for det,« siger Linda Kay og fortsætter:

»Jeg har en læst flere kommentarer om andre, der også har fået stjålet deres kort i området.«

Jonas Kay venter nu både på at få et nyt kort, samt at få sideruden repareret.

B.T har tidligere beskrevet, hvordan flere andre også har haft lange fingre, hvad angår handicapparkeringskort.

I september 2022 fik det københavnske ægtepar Inge-Margrethe Christensen og Finn også stjålet deres. I den forbindelse reagerede direktøren i Danske Handicaporganisationer, Katrine Mandrup Tang:

»Det er utrolig ærgerligt, at nogle få mennesker vælger at stjæle handicapparkeringskort. For nogle mennesker med handicap er kortet ensbetydende med, at de kan komme rundt og leve et selvstændigt liv,« lød det i den forbindelse.

Såfremt man melder kortet stjålet hos Danske Handicaporganisationer, bliver det spærret, hvilket både vil fremgå hos parkeringsvagter og politiet.