Klokken er 19.05 den 22. december. Linda Bøgh er på vej hjem fra Kvickly med sin etårige søn Otto i barnevognen.

Pludselig lyder der et kæmpe brag lige bag ved dem. Vildt forskrækket vender Linda Bøgh sig om, og nu starter hendes livs mareridt.

Rundt om ørerne på både Linda Bøgh og Otto flyver det med røde kugler med ild i.

»I er sindssyge. Det er jo livsfarligt,« skriger hun til en gruppe på cirka otto unge mennesker, der har tændt fyrværkeriet og kastet det hen imod Linda Bøgh og hendes søn.

Her ses Linda Bøgh og hendes et-årige søn Otto på det sted i Helsingør, hvor de for seks dage siden fik skudt fyrværkeri mod sig fra en gruppe unge mennesker.

»Hvad er problemet?« råber en af personerne i gruppen tilbage.

Linda Bøgh er dybt chokeret, og hun spurter rasende hen imod dem.

Hele gruppen tager straks benene på nakken og flygter.

Hun opgiver at jagte dem og skynder sig hen til Otto, der med store øjne har set det hele ske.

Nu er der gået seks dage siden den frygtelige oplevelse.

»Det fløj om ørerne på os, så det var rent held, at vi ikke fik det i hovedet. Otto sad op i barnevognen med store åbne øjne, så var de røde kugler røget ned under kalechen i barnevognen, så kunne han havde fået store skader,« siger 34-årige Linda Bøgh, da B.T. møder hende og sønnen i Helsingør, hvor de bor.

Heldigvis blev hverken mor eller søn fysisk ramt af fyrværkeriet.

Men den frygtelige episode har nu fået konsekvenser for storesøsteren Sofia på ni år.

Nu må Sofia på ni år ikke længere opholde sig der, hvor der 22. december blev skudt fyrværkeri af mod hendes mor og lillebror.

»Jeg synes, at der er mega utrygt. Før kunne jeg godt sende min datter over efter en liter mælk, når det er lyst. Det gør jeg ikke mere. Og hun får heller ikke lov til at tage ned og lege det sted, hvor det er sket,« siger hun.

Faktisk har oplevelsen fyldt i hendes tanker i hele julen.

»Jeg har tænkt over det her hele julen. Jeg har også haft skrækscenarier om, hvordan min søn kunne have været endt med at blive forbrændt, hvis det her krudt havde ramt ham i barnevognen,« siger Linda Bøgh og sukker.

Hvad var det for en type personer?

»Det virkede til, at de var teenagere og nok otte i gruppen. Det var helt mørkt, så jeg kan ikke sige noget om deres udseende. Men den ene talte i hvert fald klart dansk,« siger hun.

Det kunne ikke være et uheld, at deres fyrværkeri fik retning mod jer?

»Nej, det var det ikke. De kastede fyrværkeriet efter os, for den sprang lige bag ved os,« siger Linda Bøgh med klarhed i stemmen.

Hos Nordsjællands Politi kalder efterforsker Jesper von Bülov sagen for 'skræmmende'.

Nordsjællands Politi har hovedkvarter i Helsingør. B.T. har talt med efterforskningsleder Jesper von Bülov, der erkender, at flere har anmeldt oplevelser, som den Linda Bøgh og sønnen Otto har haft.

»Jeg er sikker på, at det her har været en skræmmende oplevelse,« siger han og fortsætter:

»Efterforskningen af den konkrete sag pågår stadig. Vi er ved at forsøge at indhente noget overvågning, vi håber på kan kaste lidt mere lys over, hvad der præcist er sket, og endnu bedre, hvem det er, der har gjort det.«

Linda Bøgh og hendes søn står ikke alene.

»Jeg er hørt fra andre i området, at en anden dame også havde oplevet, at der var kastet fyrværkeri efter hende. Og en af mine naboer har skrevet, at politiet var obs på, at der gik en gruppe rundt og simpelthen fyrede fyrværkeri af efter folk. Det er fuldstændig uhørt,« siger Linda Bøgh og bakkes op af Nordsjællands Politi.

»Vi har i december, efter salget for fyrværkeri begyndte, nogle sager, som ligner den her sag. Det vil sige, hvor der er kastet noget efter dem, eller noget er sprunget lige ved siden af dem,« siger Jesper von Bülov.

Har du noget, du som efterforsker vil opfordre til?

»Man skal virkeligt tænke sig om, inden man bruger fyrværkeri som legetøj og kaster mod andre mennesker. Det er stærkt uforsvarligt, så på det kraftigste skal vi henstille til, at folk lader være med at gøre sådan noget. Det er så vanvittigt farligt, og det rammer helt uskyldige,« siger han.

Hvilken strafferamme er vi egentlig oppe i for det her?

»Jeg vil ønske, at forældrene sætter børnene ind i, hvor megafarligt fyrværkeri faktisk er. Det kan jo give skader for livet,« siger Linda Bøgh, der står sammen med sine to børn.

»Vi kan sagtens komme ind i straffelovsbestemmelser, hvor de sigtes for, at de har gjort noget, der er til fare for liv eller førlighed,« siger han og tilføjer:

»Det er meget, meget alvorlige sager, der kan få store konsekvenser for både dem, det går ud over, og strafferetligt for dem, der gør det.«

Linda Bøgh har nu en klar opfordring til alle forældre.

»Jeg ville ønske, at forældrene sætter børnene ind i, hvor megafarligt fyrværkeri faktisk er. Det kan jo give skader for livet,« siger hun.