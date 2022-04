Om aftenen, når Lina Jammal lægger sit hoved på puden, hører hun skrigene. Hun hører sirenerne. Hun ser den femåriges øjne møde sine, da barnet spørger efter sin mor. De øjne og det spørgsmål, der tydeligt viste, at barnet ikke vidste, hun lige havde mistet sin mor i en fremmeds lejlighed.

Om aftenen, når hun ligger der på puden, ved hun, at hendes 20-årige og 24-årige sønner ligger i samme lejlighed lige så lysvågne. Ingen af dem har kunnet sove siden. De tager sovepiller for at sove.

Familien kan ikke forstå, de ikke har modtaget nogen former for krisehjælp – eller nogen oplysninger om, hvad der egentlig skete den dag, de altid vil tænke tilbage på med rædsel.

En mandag i februar blev Lina Jammal og hendes børns liv forandret for altid. En ganske almindelig dag ændrede sig pludselig, da det ringede på døren.

Udenfor stod en kvinde. Med sig i hånden havde hun sin femårige datter. De ville gerne låne toilettet.

»Jeg havde en underlig fornemmelse. Jeg kunne godt mærke, der skulle ske noget, men jeg vidste ikke, hvad det var,« fortæller Lina Jammal.

På gaden havde Lina Jammals to sønner, Youssef og Mohammed, mødt en dansk kvinde med sin datter. De skulle tisse og spurgte, om de måtte komme op i lejligheden.

»De kom ind, og den lille pige så lidt betuttet ud, så jeg sagde til Youssef med det samme, at de skulle give hende en fastelavnsbolle,« fortæller Lina Jammal.

Inden for døren ville den lille pige ikke med på toilettet alligevel. Hun skulle ikke tisse – måske var det fastelavnsbollen, der lokkede. Moderen kastede, hvad der viste sig at være det sidste blik på sin datter, inden døren til toilettet blev lukket.

Hvad der skete på den anden side af toiletdøren, kender familien kun til i brudstykker.

De ved, at vinduet blev åbnet. At den midaldrende kvinde kravlede igennem det lille vindue og sprang i døden. På den anden side af døren stod hendes datter intetanende med en fastelavnsbolle i munden. Hun spurgte, hvornår hendes mor kom tilbage.

Herefter er det næsten sort for dem alle. Der var skrig, der var sirener, ambulancer og politi.

Det var Yossef, der klokken 15.21 ringede efter ambulancen.

I løbet af få minutter var politiet i lejligheden, hvor Lina Jammal stod med den lille pige. Ude fra badeværelset blev kvindens telefon ved med at ringe.

Politiet sparkede døren ind til toilettet, hvor den taske, pung og mobil, kvinden kom til lejlighed med, stadig lå. Udenfor stod hendes bil. Men hun var der ikke selv længere.

»På det tidspunkt gør mit hjerte ondt. Mine ben gør ondt. Jeg kan ikke stå op, men pigen holder mig oprejst. Da politiet tager hende, og døren lukkedes bag hende, falder jeg sammen.«

Kort efter var det hele overstået. Pludselig var kvinden og datteren væk, som om de aldrig havde været der. Det tog kort tid i virkeligheden, men i Lina Jammal og hendes børns tanker varer det for evigt.

Hun græder og har konstant et lommetørklæde ved sin side. Klar til at tørre tårerne væk.

»Jeg kan ikke være her mere. Vi er nødt vil at flytte. Det gør for ondt,« siger hun.

Men det helt store spørgsmål, der presser sig på, er, hvorfor har politiet ikke sørget for noget hjælp?

»Politiet var bare væk. Vi fik at vide, at vi kunne ringe til vores læge, hvis vi havde det svært. Jeg kan ikke forstå, at de ikke tilbyder os krisehjælp eller følger op på, om vi er okay efter at have været vidne til sådan noget,« siger Lina Jammal.

Lina Jammal har altid haft et aktivt liv. Hvis hun ikke har været til træning, har hun lavet mad eller haft gæster. Men livet er gået i stå.

Også for hendes to børn.

Ingen af dem har nærmet sig toilettet endnu. De tager i fitness for at bade og bruger kun gæstetoilettet nu.

Mohammed er stoppet med at arbejde. Han fortalte aldrig hvorfor, han stoppede bare med at komme. Yossef holder ud som taxachauffør endnu.

»Men han sidder dernede i bilen og vil ikke ind. Han siger, han ikke kan komme hjem mere,« siger Lina Jammal og fortsætter:

»Vi går til psykolog nu. Men vi kan ikke tænke på noget andet. Hver gang vi ser fjernsyn, spiller den samme scene sig for vores øjne.«

Familien sidder tilbage med spørgsmål. Særligt på puden om aftenen. Det er der, tankemyldret starter.

»Hvem er hun, og hvorfor os?« spørger Yossef Jammal.

»Vi begynder at fantasere, siger psykologen. Hver gang jeg lukker mine øjne, ser jeg billeder af hende. Jeg hører hendes datters gråd,« siger Lina Jammal.

Hun har været ude for mange ting i sit liv, men det her glemmer hun aldrig.

»Jeg vil så gerne forstå. Jeg vil så gerne være stærk. Men det kan jeg ikke lige nu, jeg har ingen energi. Det er ligesom en film, ingen har lyst til at se. Det har ødelagt mig for altid,« afslutter Lina Jammal.

Østjyllands Politi bekræfter over for B.T., at politiet ikke har mulighed for at tilbyde krisehjælp. De kan i stedet henvise til egen læge, til skadestuen, og de har en offerrådgivning, man kan ringe til.

»Desværre har politiet ikke sine egne krisepsykologer, som vi kan sende ud til de hændelser, der er traumatiske. Vi kan henvise til egen læge, til skadestuen eller fortælle, at man kan ringe til Offerrådgivningen. Alle tre ting er noget, hvor man skal gøre noget selv,« fortæller Martin Frank Rasmussen, der er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.

Martin Frank Rasmussen vil ikke forholde sig til, om det er noget, politiet burde have eller har brug for.

»Det er en politisk beslutning, man har truffet,« siger han.