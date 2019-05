I december sidste år mistede Silke Vesterager Jespersen sin storesøster, da hun blev fundet dræbt i Marokko. Nu beder hun folk stoppe med at dele den grusomme video, der efter drabet har floreret på internettet.

'Vi kommer aldrig – bare lidt – på afstand fra det. Og det bliver kun værre, når der bliver lagt billeder ud fra videoen. Det må være slemt nok, at vi har mistet hende. Og så på den barske måde,' skriver 22-årige Silke Vesterager Jespersen i en sms til B.T.

Den 17. december 2018 blev 24-årige Louisa Vesterager Jespersen fundet dræbt på en bjergsti i Atlasbjergene i Marokko. Hendes norske veninde Maren Ueland blev også fundet dræbt.

De blev angiveligt myrdet af fire personer med forbindelse til Islamisk Stat. Efterfølgende begyndte en grusom video, som gerningsmændene havde filmet af selve drabet, at sprede sig med stor hastighed på internettet.

Og det er dén video, der stadig hjemsøger familien til den dræbte Louisa Vesterager Jespersen.

'Hvorfor skal vi hele tiden mindes om den video – billederne sidder fast,' skriver Silke Vesterager Jespersen.

'Vi vil ikke blive ved med at lukke ned for alt på nettet. Vi har altid haft Facebook. Nu kan vi nærmest ikke gå på Facebook eller søge på nettet, uden det kommer frem.'

Der går ikke en dag, hvor Silke Vesterager Jespersen ikke tænker på sin søster. Savnet og tabet af Louisa Vesterager Jespersen fylder alt.

Silke Vesterager Jespersen er søster til dræbte Louisa Vesterager Jespersen. Foto: Privat Vis mere Silke Vesterager Jespersen er søster til dræbte Louisa Vesterager Jespersen. Foto: Privat

Som tiden er gået og månederne skredet frem, er det lige så stille gået op for hende, at Louisa Vesterager Jespersen ikke bare er ude at rejse.

Hun er væk for altid.

'Jeg kan ikke tænke på andet. Det er gået op for mig, at hun ikke er ude at rejse mere. Nogle dage tror jeg stadig, at hun lever. Så kigger jeg ud på himlen og bryder sammen,' skriver Silke Vesterager Jespersen.

'Jeg føler ikke, jeg eksisterer. Det er, som om man er vågnet op til et mareridt.'

Silke Vesterager Jespersen føler ikke, hun kan hele, så længe videoen stadig bliver spredt på internettet. Den minder hende kun om, hvordan hendes søster ulykkeligvis blev taget fra hende og resten af familien.

Nu beder Silke Vesterager Jespersen folk om at stoppe spredningen af videoen af det frygtelige og bestialske drab.

'Tænk, hvis det var jeres søster eller datter eller bare en fra jeres familie, og der kom en video rundt til jer og til jeres venner – og faktisk til hele verden,' skriver Silke Vesterager Jespersen.

'Det er en ond cirkel, vi er i nu, og vi prøver at få den cirkel til at stoppe. Men det kan vi kun, hvis I stopper helt med den video.'

Hun beder folk om at stå sammen og støtte hinanden i svære tider, når livet gør ondt.

'Vi skal alle kunne være her – alle skal hjælpe hinanden. Det var sådan en verden, jeg regnede med, vi havde. Jeg var glad før, men når man står i sådan noget her, er det ikke sjovt. Alle burde står sammen,' skriver Silke Vesterager Jespersen.

'I burde vise omsorg. Respekt.'

Østjyllands Politi oplyser til B.T., at de har samlet og gennemgået 118 henvendelser fra hele landet vedrørende deling af videoen af drabet. 14 personer er blevet sigtet.