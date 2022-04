En debat om obligatorisk morgensang i folkeskolerne er stukket helt af og er nu endt i et opsigtsvækkende personangreb.

Det er medlem af Nye Borgerlige, Niels Peder Ravn, der på Twitter er gået løs på 27-årige Emil Sloth Andersens alder. Den 54-årige politiker beskyldes nu for at være ‘perfid’ af det radikale medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i København.

»Jeg synes, det er helt ustyrligt nederdrægtigt,« siger Emil Sloth Andersen om de tweets, som Niels Peder Ravn har affyret mod ham.

‘Det er stærkt bekymrende, at du sidder i Børne- og Ungdomsudvalget.’ Du, hvis eneste erfaring med området er, at du selv har været barn for ikke så længe siden. Det er virkelig bekymrende,’ skrev Niels Peder Ravn inden han fulgte op med endnu en svada:

‘Føler du dig krænket over, at en voksen mand betvivler, hvor mentalt og empirisk beredt, du er på at medforvalte københavnernes liv og hverdag? Jamen, lille ven dog. Jeg tror faktisk, det er borgerne, som skulle være bekymrede.

Emil Sloth Andersen fortæller til B.T., at han er forarget over, at Niels Peder Ravn ‘stiller spørgsmålstegn ved om, om jeg er egnet mentalt og om jeg altså fungerer oppe i hovedet.’

»Når han kalder det stærkt bekymrende, så mener jeg, at det er et angreb på det repræsentative demokrati. Det er et slags anslag mod de mange unge, der er medlemmer i byrådene rundt omkring i Danmark,« siger det radikale medlem af den københavnske kommunalbestyrelse.

Niels Peder Ravn står ved sit angreb:

»Jeg synes helt grundlæggende, at det er et problem, at politikere, der aldrig har været ude og mærke den virkelig verden, er med til at træffe beslutninger på vegne af folk, der lever i den virkelige verden,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes, der er en skævvridning, når der er politikere som Emil Sloth Andersen, der er 27 år gammel, som aldrig - mig bekendt - har skiftet en lorteble, aldrig har stået klokken 7.30 i en daginstitution for at aflevere børn og aldrig rendt til skole-hjem-samtaler med de udfordringer, det kan medføre.«

»Hvad ved han om, hvad der foregår derude i den virkelige virkelighed?«

Hans virkelighed er blandt andet, at han har gået i skole, gået på universitetet, været i ungdomspolitik, været lærervikar og arbejder nu hos Europabevægelsen - anerkender du ikke, at han har livserfaring at trække på?

»Jo, selvfølgelig. Han er jo ikke født i går. Men jeg mener, der er stor forskel på at have gået i børnehave og så være den forælder, som nu engang forvalter det liv, børnene har.«

Emil Sloth Andersen anerkender, at en højere alder typisk vil medføre erfaringer, som er gode at have som politiker. Men yngre politikere har en ‘føling med vores jævnaldrende’ og ‘en almindelig evne til at lytte til fagaktører,’ lyder det.

»Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er så skidt, at min afstand mellem at arbejde i politik og selv at have været ret så ung, er kort,« siger han.

Ifølge Niels Peder Ravn var det Emil Sloth Andersen, der begyndte personkonflikten efter uenighed om, hvorvidt Nye Borgerliges forslag om obligatorisk morgensang i folkeskolerne var en god ide. Den radikale politiker skrev på Twitter:

‘Vi sidder i børne- og ungdomsudvalget med det her til daglig. Dine pludselige teser om morgensang som et quick fix (for at undgå elevflugt til privatskoler, red.) er meget velkomne men forbavsende.’

»Han starter med at beklikke min indsigt i at gå i skole. Jeg tror ikke på, at han som 27-årig har større indsigt i det end jeg. Jeg er dobbelt så gammel, jeg har fem børn, og jeg har en hustru, der er skolelærer,” siger Niels Peder Ravn.

Du skriver, at hans ‘eneste erfaring er, at han ikke har været barn for så længe siden.’ Er det ikke at gå skridtet videre og nedgøre ham?

»Jo, det er da muligt. Jeg ved ikke, om det er at nedgøre ham. Det er bare at konstatere tingenes tilstand.«