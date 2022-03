Normalt plejer det tidlige forår at være roligt på Odense Bunkermuseum, men pludselig er der opstået stor interesse.

Folk både ringer, skriver og tropper op, for nu er der opstået et behov for at vide mere om bunkere og beskyttelsesrum.

»Vi har en del flere skoleklasser end normalt, og der er også mange, der skriver og ringer,« siger Peter Freisleben, der sammen med sin kone har lavet den frivillige forening bag museet.

Folk kontakter museet for at få svar på de spørgsmål, som er opstået i kølvandet på krigen i Ukraine.

For når aviserne skriver om atomtrusler og internationale konflikter, der kan involvere NATO, så opstår der usikkerhed. En usikkerhed, som mange altså forsøger at få udryddet ved at tale med nogen, der er kloge på bunkere og beskyttelse.

»Jeg har en opgave i at få forklaret, at jeg er klog på det, der var engang. Hvis folk skal vide, hvad de skal gøre, hvis Danmark skulle blive ramt af bombeangreb i dag, skal de kontakte myndighederne,« siger Freisleben.

Hos Odense Bunkermuseum dækker man perioden under Den Kolde Krig. Og de gør blandt andet folk klogere på, hvad forskellen er på et sikkerhedsrum og et beskyttelsesrum.

For Peter Freisleben forklarer, at et sikkerhedsrum kan være godt, hvis en almindelig bombe springer.

Men hvis atombomberne springer, er det et såkaldt beskyttelsesrum, man skal bruge. Og dem er der ikke lige så mange af. Et af dem er det, der i dag fungerer som Odense Bunkermuseum, og som folk nu i langt højere grad besøger.

»Der er op til 20, der skriver ugentlig og spørger om ting i forbindelse med krigen i Ukraine, og skoleklasserne, tror jeg, kommer i højere grad, fordi der er opstået spørgsmål. Lærere kan så komme ned til os, og så kan vi hjælpe med at svare på noget.«

Peter Freisleben understreger desuden, at Odense Bunkermuseum kun er et museum så længe, der ikke er krig.

Hvis der skulle komme et angreb på Danmark, ville museet i stedet blive brugt som sin oprindelige funktion. Nemlig et beskyttelsesrum med en kommandocentral, som kan operere, også hvis strømmen bliver påvirket.