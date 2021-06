»Stop den lille kænguru, før den hopper igen! Stop den lille kænguru, før den hopper igen!.«

I et lille sommerhuskvarter ved nordjyske Øster Hurup har de for tiden en særlig god grund til at synge med på den ikoniske børnesang.

Her har en lille kænguru nemlig været løs i mere end en måned.

For at forstå historien skal vi skrue tiden tilbage til begyndelsen af maj.

Ikke langt fra sommerhusområdet ligger Kattegat Strand Camping nemlig, og her besluttede man sig i foråret for at lave en lille dyrepark.

Den stod færdig en af de første dage i maj, og så blev der ellers sat en tyrekalv og flere geder, får og påfugle fri i det lille reservat.

Og to dage senere var det så tid til den helt store overraskelse til campisterne: To små minikænguruer.

Men der gik ikke mere end et par dage, før den var gal.

»Der var pludselig nogen, der lagde en video op fra en sommerhusområde i nærheden, hvor vores ene kænguru hoppede rundt. Og så kunne vi herefter se, at der var små huller under hegnet, som den var sluppet under,« fortæller Bjørn Pedersen fra campingpladsen.

Siden har de tre til fire gange om dagen fået opkald fra beboere i sommerhuskvarteret, der har set kænguruen eller haft den inde i sin have.

Og flere gange har campingpladsen samlet en stor flok medarbejdere og taget afsted med et stort net for at fange kænguruen, men det er endnu ikke lykkedes.

»Den er sgu for hurtig. Vi har haft den i en have én gang, men der nåede den lige at slippe fri. Det er ikke som at fange en kat, må man bare sige,« fortæller Bjørn Pedersen.

Han gør desuden klart, at kænguruen, der endnu ikke har fået sig et navn, ikke er farlig på nogen måde.

Alligevel opfordrer han borgere til at gribe knoglen, hvis de pludselig ser en kænguru i deres have tæt på campingpladsen.

»De skal ringe til Kattegat Strand Camping, og så kommer vi med det samme. Heldigvis har den det godt, og vi er ude for at lægge foder hver dag,« siger Bjørn Pedersen.