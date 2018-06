Om vinteren bor der 500 personer i Blåvand på den jyske vestkyst. Om sommeren stiger det tal til 50.000. Det får nu de lokale til at protestere.

»Blåvand kan ikke klare flere turister. Der er ganske enkelt ikke plads til flere sommerhuse i Blåvand, for vi har Vesterhavet på den ene side og det militære øvelsesområde Kallesmærks Hede på den anden. I fremtiden må vi se på kvalitet frem for kvantitet. Byen er fyldt med discountbutikker, og kommunen vil bare proppe så mange turister ind som muligt, for det giver penge i kassen,« siger medlem af Borgerforeningen i Blåvand, Mariane Nygaard Holm til Politiken.

Åbningen af det nye Tirpitz-museum sidste sommer, har givet den i forvejen populære turistby endnu flere gæster. Museet har siden da haft over 250.000 besøgende, og mange af dem benytter sig også af lejligheden til at tage en tur på stranden og tjekke Blåvand ud.

Det presser den beskedne infrastruktur i og omkring Blåvand til det yderste - og ofte mere end det, lyder kritikken. En simpel indkøbstur kan således tage meget lang tid på grund af den tætte trafik.

Ifølge Mariane Nygaard Holm har Varde Kommune, som Blåvand hører under, ikke lyttet til de lokales protester, fordi de blot 320 stemmeberettigede i byen er som en dråbe i havet, når mandaterne skal placeres ved kommunalvalgene.

»Vi kan godt håndtere antallet af turister, men problemet er, at de kommer på samme tid. Heldigvis kan vi se på statistikkerne, at flere og flere kommer i påsken, pinsen og efterårsferien, og det er også spredningen, der ligger i udviklingsplanen. Kapaciteten i højsæsonen er 100 procent i Blåvand og andre steder, men vi skal også være opmærksomme på, at butikker i Blåvand og Søndervig har åbent 365 dage om året, fordi der er turister. Tidligere lukkede mange ned i september,« siger borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl Nielsen (V), til Politiken.