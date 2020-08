Flere og flere danskere flytter til de større byer, men det har de ikke mærket noget til i en lille by på Djursland – tværtimod.

Det beretter TV2 Østjylland.

Stationsbyen Hornslet er beliggende 20 kilomerter fra Aarhus, og den har næsten 6000 indbyggere. Men de vil simpelthen ikke være flere.

I en årsberetning fra byens distriksråd er meldingen ikke til at tage fejl af:

Borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen, er ikke enig i Hornslet Distriktsråds kontante udmelding. Foto: Syddjurs Kommune

»På byens vegne er budskabet fra Hornslet Distriktsråd derfor til mulige tilflyttere: Flyt ikke til Hornslet!«

Hovedårsagen til den skrappe retorik er presset på byens folkeskole. Her er der ikke klasselokaler nok til eleverne, der har fået Hornslet Skole til at sætte pavilloner ud på parkeringspladsen, for blot for at gøre et eller andet ved problemet.

Et underskud på 1,9 millioner giver ikke megen luft til at få ændret den radikale pladsmangel foreløbigt.

Ida Uhrenholt fra Hornslets Distriksråd fortæller til det TV 2 Østjylland, at nye medborgere ikke er problemet, men at Syddjurs Kommune i lang tid har tildelt skolen for få midler.

Syddjurs’ borgmester, Ole Bollesen, mener ikke man kan se så firkantet på tingene:

»Det kan vi ikke gå ind for som kommune. Jeg synes, det er kritisk, at man har den holdning som distriktsråd,« siger han til TV2 Østjylland.

Parterne er nu gået i dialog om, hvad man skal gøre ved den overfyldte skole og det voksende antal tilflyttere.

Fra 2010 til 2020 er befolkningstilvæksten steget med hele 12 procent i Hornslet.