Man kan roligt sige, at det har været frem og tilbage hos arrangørerne fra Asgaard Rock Festival i Asnæs.

I første omgang var festivalen nødsaget til at lukke grundet coronakrisen. I stedet arrangerede man den noget mindre festival Asgaard Rockdown - som et slags plaster på såret med seks spillende bands.

Men nu er også denne blevet aflyst. Det skriver Sjællandske Medier.

Årsagen er, at regeringen har bremset fase 4 af landets genåbning. Det indebar blandt andet at hæve antallet af forsamlinger til 200 personer.

200 personer var også det antal, Asgaard Rockdown af politiet havde fået tilladelse til at være lørdag aften. Tilladelsen fik de onsdag.

Men i dag, lørdag, blev tilladelsen trukket tilbage. Og selvom meldingen kom på selve dagen, hvor festivalen skulle afholdes, var arrangørernes beslutning ikke til at rokke ved.

»Vi retter os efter, hvad myndighederne siger. Vi vil ikke være uansvarlige,« siger Tonny Lynge, talsmand fra arrangørerne Asgaard Rock Festival.

Festivalen har derfor valgt at refunderer billetter til dem, der havde købt adgang. I stedet har man valgt at holde en mindre fest for musikerne og de frivillige, hvor mellem 50 og 60 deltager.

Det er på grund af den seneste tids stigende antal smittetilfælde med coronavirus i Danmark, der får regeringen til at bremse lempelsen af forsamlingsforbuddet.

Det skulle ellers været hævet fra 100 til 200 personer 8. august, men er altså udskudt for nu.