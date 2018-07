Der er problemer med unge mennesker, som fester på legepladsen til Væksthuset i Skødstrup. Fredag kunne det være helt galt

Et barn fra Væksthuset i Skødstrup fandt fredag en efterladt snusæske på stedets legeplads. Herfra spiste han uvidende om indholdet piller fra æsken. Heldigvis reagerede personalet prompte og fik tilkaldt en ambulance.

- Drengen fortæller personalet om sit fund, og at han har spist noget af indholdet. Personalet reagerer med det samme og får ringet 112. Jeg har talt med drengens mor, der fortæller, at han har det godt, skriver pædagogisk leder Lars Nielsen i en besked til forældrene.

Han og resten af personalet er lykkelig for, at der ikke skete mere. Normalt går personalet altid en runde på legepladsen, inden børnene kommer, for at sikre sig at der ikke ligger noget. Men den lille æske overså man altså.

- Det er heldigvis ikke noget, vi har oplevet før. Men legepladsen er brugt efter fyraften. Mange behandler den ordentligt, og vi vil gerne være gæstfrie og have, at folk besøger den. Men det sker, at unge mennesker fester og glemmer at rydde op, siger Lars Nielsen til TV2 Østjylland.

- Der er også blevet ødelagt ting på legepladsen. I foråret blev et legerør brændt af, fortsætter han.

Det er især i ferien, at legepladser som den i Skødstrup bliver benyttet af unge mennesker med masser af fritid. På Facebook fortæller flere lokale om problemer i byen med unges brug af de udendørs faciliteter.

For tiden står Væksthuset i Skødstrup, der indeholder børnehave og vuggestue, for den fælles børnepasning i Aarhus Kommune. Forældre behøver dog ikke at være nervøse, da det her et engangstilfælde, lyder det fra stedet.

- Der er ingen grund til at være nervøs for at sende sit barn til fællespasning i Skødstrup, slår Lars Nielsen fast.

I stedet bør de lokale forældre tage en snak med deres ældre børn om, hvad de får aftenerne til at gå med.

- Folk skal tænke på, hvad ens barn laver om aftenen. Vi har gode udendørs rammer, så det er klart, de bliver brugt. Men man skal behandle tingene ordentligt, lyder det fra lederen.

Børnehuset har anmeldt fundet af pillerne til Østjyllands Politi.