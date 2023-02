Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En lille dreng endte med at løbe med en stor del af opmærksomheden under en gudstjeneste i Holmens Kirke i København på årsdagen for Ruslands invasion.

Og flere af de tilstedeværende – herunder statsminister Mette Frederiksen (S) – måtte lade tårerne strømme frit ned ad kinderne.

Det hele fandt sted, da den ukrainske præst Sergiy Berezhnoy skulle holde sin tale.

Han var i dagens anledning blevet fløjet ind fra den ukrainske hovedstad, hvor han til daglig er tilknyttet bataljonen 'Legion of Obolon' under bystyrets forsvar.

Her ses den ukrainske præst Sergiy Berezhnoy sammen med drengen Vlad under gudstjenesten. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Her ses den ukrainske præst Sergiy Berezhnoy sammen med drengen Vlad under gudstjenesten. Foto: Ida Marie Odgaard

Mens han kom med sine indledende bemærkninger, kom den unge dreng pludselig gående op ad kirkegulvet og stoppede ved hans side.

I hænderne bar drengen et stort hjerte – malet i de ukrainske og danske farver og med ordene 'Tak Danmark' skrevet indeni.

Præsten lagde sin ene arm om drengens skuldre og kiggede ud over tilhørende, før han introducerede drengen som Vlad:

»Vlad er en ung ukrainsk flygtning og én, jeg gerne vil præsentere jer for. Han var nødt til at sige farvel til sin barndom for et år siden, da Rusland tog hans hjem og familie fra ham,« sagde præsten.

Her ses den ukrainske præst Sergiy Berezhnoy sammen med drengen Vlad under gudstjenesten. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Her ses den ukrainske præst Sergiy Berezhnoy sammen med drengen Vlad under gudstjenesten. Foto: Ida Marie Odgaard

Sergiy Berezhnoy forklarede, at Vlads far kæmper på frontlinjen, mens drengens bedsteforældre endnu er hjemme i den ukrainske by Melitopol, som blev besat af russerne sidste år.

»For et år siden, kunne Vlad – som hundredtusindvis af andre børn – ikke have forestillet sig, at deres fremtid ville være i hænderne på naboens aggressor,« sagde præsten med henvisning til den russiske præsident, Vladimir Putin:

»En aggressor, der bevidst og åbent forbrød sig mod alle Guds påbud,« sagde præsten og henviste blandt andet til buddet om, at man ikke må dræbe.

Ifølge Sergiy Berezhnoy viser de seneste estimater, at mere end 8.000 civile er blevet dræbt i Ukraine:

»Og de (russerne, red.) har mere end 450 børns blod på deres hænder,« sagde han.

Imens sad flere tilhører med tårer i øjnene. Herunder statsminister Mette Frederiksen (S).

Derefter henviste den ukrainske præst til et andet bud, som lyder, at man ikke må stjæle:

»Men de (russerne, red.) plyndrer vores byer og stjæler vores korn og metal og hospitalsudstyr. Men kidnapningen af vores mest værdifulde aktier, vores børn, det er i sandhed chokerede,« siger han med henvisning til, at Rusland er blevet beskyldt for at bortføre ukrainske børn fra deres hjem i de besatte områder og gøre dem til russiske statsborgere:

»Disse børn blev taget mod deres vilje og er uden mulighed for at vende tilbage til deres hjem,« forklarede han i kirken.

Da B.T. møder præsten efter gudstjenesten, forklarer han, hvorfor han havde valgt at tage drengen med i kirken:

»Jeg synes, at børn altid er vigtige. De minder os om fremtiden. Vi må ikke kun tænke på nutiden, men på hvilken form for fremtid, vi overlader til vores børn,« siger Sergiy Berezhnoy og tilføjer:

»Bare tænk på, hvordan du selv tænkte som barn. Der var det hele som en drøm, og som børn har man planer for, hvad man vil i fremtiden. Men den russiske aggression fjernede de planer for mange børn. Derfor er det vigtigt at minde folk om, hvad vi skal overlevere til vores børn.«