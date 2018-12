Forestil dig dette scenarie.

Du står på gaden sent nytårsaften - i din stive skjorte eller gulvlange kjole - og er ved at fryse fingrene af. De fingre, som du prøver at praje en taxi med.

Normalt skal du i denne situation bruge dit held til bare at få fat i en taxi, men i år skal du også bede til de højere magter om, at du får en 'af de billige taxier'.

'En af de billige taxier?' tænker du. Og ja, den nye - og omdiskuterede - taxalov har nemlig den effekt, at det samme taxiselskab kan køre med taxier, der har forskellige priser.

Og som forbruger kan du mere eller mindre intet gøre.

Tag Aalborg som et eksempel.

Her sidder Dantaxi 4x48 - Danmarks største taxiselskab - på næsten alle taxiture i kommunen. Problemet er dog, at nogle af deres vogne kører på gamle tilladelser, mens andre kører på nye tilladelser.

De gamle tilladelser kører efter kommunale fastsatte takster, mens de nye tilladelser kører efter Trafikstyrelsens nationale takster, hvor taxiselskaberne til en vis grad selv kan fastsætte priserne i de særlige dage som jule- og nytårsaften.

I praksis betyder det især noget for én ting.

Din pengepung.

Hvis du står foran en tur på ti kilometer jule- eller nytårsaften (klokken 16-05), så vil en taxi med gammel tilladelse koste dig cirka 285 kroner. Fanger du en taxi med en ny tilladelse, vil taxametret i stedet ende på cirka 415 kroner.

Med en tur på 20 kilometer vil gammel tilladelse koste cirka 532 kroner, mens ny tilladelse vil koste cirka 781 kroner.

Og sådan kan du blive ved. Jo længere tur - jo større prisforskel.

Men så kan du vel bare vælge en taxi med gammel tilladelse?

Så let er det ikke.

Forbrugerrådet: Dybt utilfredsstillende 'Dybt utilfredsstillende' og 'uholdbart'. Sådan beskriver Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, situationen i Aalborg og Aarhus. »Det er jo en fuldstændig utilfredsstillende situation for forbrugerne,« siger han og fortsætter: »Man kan lave prissætninger på to måder. Den ene er at fastsætte priserne, så det er de samme hos alle, og så kan man have et frit marked, hvor kunderne selv kan vælge, hvad der er billigst på baggrund af klare prisoplysninger. Men her har vi jo en eller anden mærkelig situation midt imellem, hvor forbrugerne ikke kan vide, hvad prisen er. Det er helt uholdbart efter min mening.« I praksis betyder de forskellige tilladelser, at en taxitur på 10 kilometer koster 130 kroner mere med den dyre taxa, mens en tur på 20 kilometer koster 251 kroner mere. Og sådan kan man blive ved. »Vi er ude i nogle prisforskelle, der er langt over bagatelniveauet. Det her er en utilsigtet konsekvens af en ellers fornuftig liberalisering af markedet, og det må man kigge nærmere på,« siger Vagn Jelsøe.

Står du på gaden og prajer en taxi, kan du kun genkende taxier med de gamle tilladelser ved, at de har en grøn metalplade bag på bilen med et godkendelsesnummer, mens de dyrere biler kan spottes ved, at et ottecifret godkendelsesnummer står på siden af bilen.

Det er dog umiddelbart ikke noget, man kan nå at se, når man ser det lysende taxi-skilt i horisonten og rækker hånden i vejret, men det er endnu værre, når du griber knoglen og ringer efter en taxi.

Her kan Dantaxi 4x48 ikke hjælpe dig med at finde en af de billige taxier.

Nej. Du skal kysse din lykkemønt, slå korsets tegn eller noget helt tredje og så håbe på en taxi med den gamle tilladelse, så det bliver sushi og ikke havregrød nytårsdag.

Sådan er situationen i Aalborg, og det samme er tilfældet i Aarhus, hvor Dantaxi 4x48 også har masser af taxier.

I smilets by er der dog den forskel, at selskabet Aarhus Taxa også fylder i gaderne. De har som udgangspunkt det samme problem med de forskellige tilladelser, men har alligevel valgt at sætte helt ens priser til jul og nytår.

»Hovedparten af vores vogne kører på gamle tilladelser, og vi ønsker ikke som andre taxiselskaber at køre med forskellige priser over for vores kunder, så kunderne ikke ved, om de får en dyr eller billig taxi, når de bestiller. Jeg har svært ved at se, hvordan man kan forklare sine kunder, at de er med i den form for taxilotteri. Hos os vil vi gerne behandle vores kunder ordentligt,« siger Astrid Donnerborg, der er administrerende direktør i Aarhus Taxa.

Selv erkender Dantaxi 4x48, at man godt kunne have gjort noget lignende som Aarhus Taxa, men at man allerede har gjort sit.

»Vi begyndte at kontakte alle kommuner i forsommeren for at få en harmonisering på området, så denne situation ikke skete. Vi har gjort, hvad vi kan for at undgå, at kunderne kommer i den her situation, men i Aarhus og Aalborg har det ikke kunnet lade sig gøre,« siger Rasmus Krochin, der er kommunikationschef i Dantaxi 4x48.