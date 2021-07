Smitten stiger stødt i det danske land, og lokalt er der særlige byer, som skiller sig ud.

Retter man kikkerten mod den jyske vestkyst, har man især set et stort antal smittetilfælde i Esbjerg Kommunes by Bramming.

Her har man nemlig 20 smittede ud af byens 7.100 indbyggere.

Det skriver TV Syd.

Procentuelt er det et så højt antal, at man nu vil sørge for, at alle borgere skal testes hurtigst muligt.

»Vi har brug for, at alle borgere hurtigst muligt bliver PCR-testet, så vi kan få inddæmmet det her smitteudbrud i Bramming,« fortæller Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, til TV Syd.

Derfor vil der være en decideret PCR-testbil til stede ved Bramming Kultur & Fritidscenter.

Torsdag var der nationalt 656 nye smittetilfælde ud af 91.669 tests.