Det er både smukt og grønt i den lille landsby Sejs-Svejæk i Silkeborg Kommune.

Der er faktisk så skønt, at det de seneste år er strømmet til med nye tilflyttere.

Men nu er der kommet så mange nye borgere i byen med omkring 4.500 indbyggere, at lokalsamfundet har fået nok:

Mens politikerne har store planer om at bygge nyt og trække flere til, siger borgerne i området nej tak til flere bysbørn.

Simon Bukhave er en af de mange, der har fået øjnene op for den lille by i Østjylland. Han er dog også bekymret over udviklingen.

»Byen kan ikke bære det. Det er den ikke designet og skabt til. Derfor synes jeg, at man skal arbejde med det, man har og lade være med sætte udvikling og vækst lig med hinanden, men prøve at udvikle på det vi har i stedet,« siger han til TV 2 Østjylland.

I kommuneplanen for de næste 12 år lægger politikerne op til, at der skal bygges 108 boliger i området. Der er også planer om et nyt kvarter med en-familie-huse.

Beboerne er blandt andet bekymrede for, at den lokale skole ikke kan magte de mange nye børn.

Formanden for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, SF'eren Hans Okholm, erkender over for TV 2 Østjylland, at udviklingen er gået stærkt, men han understreger, at planen kun er et forslag.

Sejs-Svejbæk er ikke den eneste lille by i Østjylland, der bliver oversvømmet af tilflyttere.

Også i stationsbyen Hornslet 20 kilometer fra Aarhus har beboerne fået nok.

Her presser befolkningstilvæksten både byens skole og det kommunale budget.