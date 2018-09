Alfred på knap to år måtte vente i mere end halvt døgn på at få syet en dyb flænge i ansigtet.

»Hvor er det forfærdeligt, at læger og sygeplejersker ikke har de nødvendige ressourcer at trække på i sådanne tilfælde.«

Reaktionen kommer fra Sidsel Christensen, efter hendes knap to år gamle søn Alfred lørdag måtte vente intet mindre end 15 timer på at få syet en dyb flænge i overlæben på Kolding Sygehus.

»Vi ringer til 1813 og får en tid på sygehuset klokken 17.45, og da vi ankommer, fortæller en rar læge os, at han skal i narkose og syes efter nogle særlige principper, da han ikke er ældre,« fortæller Sidsel Christensen til B.T.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Få timer forinden var Alfred faldet på familiens terrasse og slået hovedet ind i et stoleben.

Og selv om faldet så ganske harmløst ud, så resulterede det altså i en blodig og meget dyb flænge på cirka en centimeter, som stort set delte Alfreds overlæbe i to lige store dele.

»Vi bliver henvist til børneafdelingen, hvor vi er frem til klokken 22.00. Her får vi så at vide, at vi ikke kan få Alfred syet før klokken 04.00 om natten, fordi der er fuldt booket,« fortæller Sidsel Christensen, der på daværende tidspunkt begynder at blive bekymret for, at den sene behandling kan resultere i varige synlige mén på lille Alfred.

»Men jeg får oplyst, at det skal syes inden for 24 timer, når der er tale om ansigtet.«

15 timers venten

Heldigvis er lille Alfred ikke sådan lige til at slå ud, og det er ifølge Sidsel Christensen kun, da der skal drikkes og spises, at den dybe og smertefulde flænge i overlæben hæmmer Alfred.

»Men han er jo så lille, så hvordan skal jeg forklare ham, at han skal vente i så lang tid på at blive behandlet. Jeg ved godt, at han ikke var ved at dø, men jeg synes bare, det er forfærdeligt, at et barn skal vente så længe på at få behandling,« siger Sidsel Christensen, der understreger, at det ikke er Kolding Sygehus.

Hun er frustreret over, men derimod de manglende ressourcer på de danske hospitaler, der ifølge hende var årsagen til de mange timers venten.

»På hospitalet var de alle meget søde, og der kunne ikke sættes en finger på deres arbejde,« fastslår hun.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Først klokken 09.00 søndag morgen fik Alfred syet sin læbe sammen igen. Han har det efter omstændighederne godt søndag aften.

Ordfører undrer sig over ventetid

B.T. har forelagt Sidsels Christensens historie for Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann, der fortæller, at hun har 'stor forståelse' for familiens frustration over oplevelsen lørdag aften.

»Jeg er selv mor til tre børn, og jeg kender alt til den bekymring, man som forældre har for ens børns ve og vel. Man er jo særlig sårbar i akutte situationer. Jeg kender ikke sagens i detaljer, men jeg undrer mig over, at ventetiden er så lang,« skriver hun i en sms og tilføjer:

»Jeg har som sundhedsordfører en klar forventning om, at regionerne lever op til deres ansvar og leverer behandling af høj kvalitet - særlig set i lyset i lyset af det økonomiske løft, som regionerne fik med den seneste økonomiaftale.«