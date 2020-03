Et skræmmende billede spreder sig i disse timer på flere amerikanske medier.

Billedet er taget ind i en stor hvid container foran Elmhurst Hospital i New York.

Men det er ikke en hvilken som helst container.

Den er nemlig nedkølet, og på billedet kan man se en stor håndfuld orange ligposer med døde mennesker.

Containeren foran Elmhurst Hospital. Vis mere Containeren foran Elmhurst Hospital.

Døde amerikanere, der har tabt kampen mod coronavirussen.

Men billedet indeholder mere end fortællingen om den håndfuld mennesker, der ligger placeret i containeren.

Det er fortællingen om en by i New York, der er blevet epicentret for coronavirussen i USA.

Fortællingen om overfyldte lighuse. Fortællingen om mere end 1.000 døde borgere. Fortællingen om hundredvis af smittede politibetjente. Fortællingen om bange sygeplejersker og læger.

Som en medarbejder fra et af New Yorks lighuse lørdag udtalte til Washington Post:

»Jeg har aldrig været i krig, men det her føles, som om det her bliver det tætteste, jeg kommer på det.«

New York er på rekordtid blevet et gigantisk epicenter for coronavirussen, og mandag morgen kunne byens myndigheder så viderebringe den frygtelige nyhed om, at mere end 1.000 newyorkere er døde af virussen.

Samlet set har hele staten 60.000 smittetilfælde, og det har sat så stort et pres på hospitalerne, at der på daglig basis kommer fortællinger fra rystede læger og sygeplejersker.

»Vi er alle bange. Jeg er bange. Men jeg bliver nødt til at pakke den frygt væk, for når jeg sætter mine fødder på hospitalet, handler det om patienten. Vi prøver at bruge beskyttelsesudstyret, men det er ikke perfekt,« siger lægen dr. Gul Zaidi eksempelvis til CBS News.

Foto: JEENAH MOON Vis mere Foto: JEENAH MOON

Og samtidig fortæller læger også i detaljer om, hvordan coronavirussen rammer alle og enhver og på nærmest ingen tid sender folk i bevidstløshed.

»Det går meget hurtigt – inden for timer. De går snakkende ind på hospitalet, og 12 timer senere ligger de i respirator og kæmper for deres liv. Det er meget atypisk. Vi ser ikke den progression med andre af de sygdomme, som vi arbejder med,« siger dr. Mangala Narasimham til CBS News.

I løbet af ugen har de amerikanske medier bragt flere historier om overfyldte hospitaler i New York, manglende respiratorer på intensivafdelinger og fødeafdelinger, hvor gravide kvinder måtte føde alene uden deres partner.

Og senest er det altså det voldsomt overbelastede Elmhurst Hospital og den nedkølede ligcontainer, der har trukket overskrifter.

Så mange overskrifter, at selv Donald Trump har kommenteret på det gruopvækkende syn.

»Jeg har set det den sidste uge på tv. Ligposer alle vegne. Jeg har set dem sætte kølecontainere op, fordi de ikke har plads til alle ligene. Der er så mange af dem,« sagde han natten til mandag.

Men nu sidder du nok med ét altoverskyggende spørgsmål.

Hvorfor er det lige netop New York, der har så mange flere smittetilfælde end de andre 49 stater?

Foto: JEENAH MOON Vis mere Foto: JEENAH MOON

Staten New York har fire gange så mange tilfælde som den nærmeste stat New Jersey, og herefter er der en god sjat ned til de næste på listen.

Og det er der en særlig god grund til.

New York – i særdeleshed selve byen – kæmper nemlig med en cocktail af omstændigheder, der gør, at det giver god mening, at byen er blevet USA's helt store epicenter for coronavirussen.

Først og fremmest er der befolkningstætheden.

Sagen er nemlig den, at New York er den af de større byer i USA, hvor der bor klart flest mennesker pr. kvadratmeter.

Der bor altså flere mennesker på mindre plads, men det bliver først 'alvorligt', når newyorkerne stimler sammen i busser og metroer.

»Tætheden gør os sårbare. Vi er vant til folk. Vi er vant til køer. Vi er vant til at være tætte sammen,« har New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, eksempelvis sagt til CNN.

En anden grund er mængden af test.

I staten New York fandt man nemlig hurtigt ud af, at epidemien havde ramt byen, så for at inddæmme virussen satte man gang i det helt store testapparat.

Det betød eksempelvis, at staten i torsdags havde stået for 25 procent af landets samtlige test.

Men så er der også flere eksperter, der har kikkerten rettet mod New Yorks aldersstruktur, hvor mange ældre borgere bor sammen, og byens turismetiltrækning, hvor mange internationale – og potentielt smittede – personer har gæstet byen i februar og marts.