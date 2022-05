Lyt til artiklen

Hele Kira Greves baggård i Brønshøj er dækket af det. Det samme er flere træer på Nicoline Vagtborgs faste gåtur-rute i Odense Midtby – og det er formentlig ikke de eneste steder, det er at se.

Store hvide spind fyldt med levende og meget livlige larver, som begge kvinder beskriver som »ret klamt«, har igen i år indtaget flere områder i det danske landskab.

»Jeg skulle bare ned med skraldet i min gård, og så var alt bare dækket til af det her spindelvæv og larver. De var også i skraldespanden og på græsplanen. Det er overalt,« siger Kira Greves.

Nicoline Vagtborg fortæller, at der er flere træer på en vej i Odense, der er dækket af det samme. Du kan se en video, de to har filmet, øverst i artiklen.

»Det er noget, der kommer tilbage hvert år. Det fortalte en dame, der bor i området,« forklarer hun og fortsætter:

»Hun fortalte, de virkelig kæmper med det. Det træ, jeg har filmet, er blevet fældet, fordi de ikke kan komme af med det.«

Det ligner nærmest en gyserfilm, og det er med sikkerhed ikke de eneste to steder i Danmark, man kan se det, forklarer Hans Peter Ravn, der er biolog og lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Han fortæller, at der er tale om spindemøl og deres forstadium som larver. Larven blev udklækket i foråret og er nu ved at æde af træet og dets løv.

De er helt ufarlige for mennesker og dyr, og de fleste træer og buske overlever.

»De kommer hvert år, men det er uden tvivl blevet mere hyppigt. Vi ser dem blive på det samme træ i mere end syv år nu,« siger han og fortsætter:

»Før blev de kun to-tre år ved et træ.«

Hans Peter Ravns hypotese er, at spindemøl er blevet mere fremtrædende de sidste par år, fordi deres fjender – såkaldte parasitoider som for eksempel en særlig type hveps – har en levecyklus, der ikke er bestemt af vejret.

Det er spindemøllets cyklus derimod, og i takt med, at temperaturen stiger grundet klimaforandringer, når spindemøl-larven at udvikle sig så meget, at fjenderne ikke længere er interesserede i den.

»Men jeg forventer, at parasitoiderne vil tilpasse sig klimaforandringer med tiden, og så vil der naturligt blive færre spindemøl,« siger han.