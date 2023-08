En flere meter lang pukkelhval har ligget ud for kystlinjen ved Sønder Stenderup nær Kolding.

Torsdag blev den fundet død. Det skriver TV Syd. Naturstyrelsen bekræfter hvalens død til B.T.

»Den er afgået ved døden og har været det i et stykke tid.«

Myndighederne skal nu skal finde ud af, hvad der skal ske med det otte meter lange dyr.

Den har været er strandet på lavt vand ved Borgsted Banke.

Ifølge det regionale medie, så advarer museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Charlotte Bie Thøstesen om at røre den.

Hun er en af dem, som skal være med til at finde dødsårsagen og hvorfor den er endt der.

I samme ombæring opfordrer hun nu folk til at lade være med at røre hvalen, da den kan indeholde smitsomme sygdomme, skriver TV Syd.

For under to uger siden blev en pukkelhval spottet nær Aarhus og Middelfart.

Ud fra en video af hvalen vurderede Karsten Bjerrum Nielsen, der er direktør og biolog i Kattegatcenteret, at der var tale om en pukkelhval.

Ifølge ham er det højst sandsynligt også den samme, som for en måneds tid siden blev set nær Gøteborg i Sverige.

Carl Kinze mener ikke, at pukkelhvalen er farret vild, faktisk er ikke det så sjældent et syn endda.