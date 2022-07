Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du planlægger at besøge de fynske strande i sommervejret, kan det være en god idé at huske dine badesko.

For under vandoverfalden ligger en udgave af den giftige fisk fjæsingen – også kendt som havets hugorm – på lur.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Den blålige fisk er 20-30 centimeter lang, er giftig og befinder sig under sandet ude i omkring 2-3 meters havdybde.

Og så gør det rigtig nas, hvis du træder på den.

Det skyldes, at fjæsingen besidder en nervegift, der kan medføre hævelse og misfarvning sammen med almindelige allergisymptomer.

Ifølge Ditte Bølle Jespersen, der er biolog og naturvejleder hos Fjord&Bælt i Kerteminde, kommer fjæsingen ind om aftenen og natten for at jage, og det er her chancen for at møde dem er størst.

Derfor er der også nogle steder langs den fynske kystlinje, hvor man skal være særlig opmærksom på havbunden.

Det skal du gøre, hvis du bliver stukket af en fjæsing Effekten af fjæsingens gift kan mærkes med det samme, og det tiltager. Derfor: Bevar roen og søg mod stranden.

Hvis solen har varmet sandet op, kan det øverste lag sand dulme de værste smerter ved, at man begraver stikstedet i sandet.

Fjern eventuelle rester af piggen.

Placer stikket i 45-50 grader varmt vand, da giftes ødelægges ved høj varme.

Hold øje med stikket i tiden efter. Hvis området omkring stikket hæver, rødmer og bliver varmt, kan det skyldes en bakteriel infektion. Kontakt egen læge. Kilde: Patienthåndbogen / Sundhed.dk

»Det er en stor bestand af dem i Kattegat som især spreder sig til kysterne omkring Storebælt. Omkring kysterne i Nyborg og Kerteminde er der muligvis en større chance for at støde på dem. De er at finde i hele landet og omkring hele Fyn,« oplyser biologen.

Derfor opfordrer Ditte Bølle Jespersen til, at man bruger et par badesko og undgår at bade i ydretimerne, hvor fjæsingen jager.