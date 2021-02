Det er timet til at foregå dér, hvor det formentlig gør mest ondt.

Lige midt i fredagsmiddagen har take-away-bude fra Wolt besluttet sig for at strejke.

I stedet for at køre mad ud til sultne københavnere, er flere bude lige nu samlet på Kongens Nytorv i København. Her har de tænkt sig at demonstrere fra klokken 17 til 20.

Her vil de strejke mod en ny betalingsmodel, som virksomheden har indført. Den betyder, at budene bliver betalt 35 kroner frem for 45 kroner for korte ture. Derudover vil Wolt fjerne en weekendbonus på 1200 kroner, som man får, når man leverer mindst 100 gange på én weekend. Til gengæld får budene 15 kroner mere per levering mellem klokken 17 og 20 i weekenden.

Wolt er en finsk virksomhed, som er bindeled mellem restauranter, bude og forbrugere. Budene er derfor ikke ansat af Wolt, men arbejder freelancere. De får betaling for hver levering, og de skal selv skaffe en cykel, scooter eller bil til at transportere maden.

'Denne nedskæring gør vores arbejde endnu mere usikkert, og vi mener, at weekendbonussen er afgørende for sundheden i vores økonomier', skriver Wolt-budene i et opslag, der er delt på sociale medier.

Prøver man på nuværende tidspunkt – her en halv time ind i strejken – at bestille mad via tjenesten i København, ser det dog endnu ikke ud til at have påvirket leveringstiderne. Forsøger man at bestille eksempelvis en pizza, så er der de fleste steder en leveringstid på 25-40 minutter.

I en mail til B.T. skriver kommunikationschef i Wolt, Tine Schou, at det ifølge deres oplysninger drejer sig om cirka én af procent af virksomhedens aktive bude i København, der er til stede ved Kongens Nytorv.

En gruppe udenlandske Wolt-bude nedlægger arbejdet i protest mod Wolts nye betalingsmodel ved at mødes på Kongens Nytorv i København fredag den 26. februar 2021. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

