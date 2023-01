Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En firelænget gård i Ølsemagle står netop nu i store flammer.

Politi og brandvæsen er til stede.

»Vi betragter det som en voldsom brand og holder øje med risiko for, at bygningen skulle styrte sammen, og branden sprede sig,« siger Lasse Jensen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Han forklarer, at de forsøger at komme i kontakt med ejeren.

»Men umiddelbart skulle det være en ubeboet bygning,« siger han, mens de forsøger at få det klarlagt helt.

Lige nu er der ingen risiko for naboerne, men han lover, at de får det at vide, hvis noget ændrer sig.

De har til gengæld ingen idé om, hvordan branden er opstået.

»Det brænder så meget, at vi ikke kan arbejde på at finde ud af, hvordan det er sket.«

B.T. følger sagen.