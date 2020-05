Hundredvis af biler holder i øjeblikket i kø ved Ringvej b4 i Ballerup.

Udsalg af chokolade hos chokoladegiganten Toms er nemlig gået hen og blevet noget af et tilløbsstykke.

På billeder fra stedet kan man se, at bilerne holder i kø langs ringvejen og ind til selve chokoladefabrikken, der ligger ud til Ballerup Byvej og Ringvej b4.

De mange biler har desuden medført, at politiet også har været til stede.

På Twitter skriver Vestegnens Politi:

'Vi er til stede i ”chokoladekrydset” lige såvel som andre steder i vores politikreds med råd og vejledning, og for at påse at myndighedernes anbefalinger overholdes. Husk at holde afstand til hinanden i det gode vejr så smitte undgås.'

Toms Chokoladefabrik oplyser til B.T., at man holder et ekstraordinært vareudsalg, fordi man ligger inde med en stort parti chokolade, der oprindeligt var tiltænkt verdens lufthavne og andet grænsehandel.

»Og de varer skal selvfølgelig have en chance mere, så det ikke går til spilde. Der er heldigvis stor opbakning, og vi oplever, at folk er både glade og tålmodige,« fortæller kommunikationsmanager Lea Sørensen Holm og tilføjer:

Opdateres...