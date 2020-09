Tv-seere i tusindtal bliver lige nu mødt af en sort skærm, når de forsøger at tænder for fjernsynet.

Hvis de havde sat næsen op efter at se søndagssport i fjerneren, skal de væbne sig med tålmodig.

Det er Telias 10.000 tv-kunder med tv-boks, der lige nu er ramt af et server-nedbrud, fortæller pressecehef i Telia Mads Houe til B.T.

Fejlen blev rapporteret klokken 10.30, men problemet ventes først løst senere i dag.

Mads Houe oplyser, at kunderne i stedet for at se tv kan tilgå indholdet via tablet, smartphone eller pc.

