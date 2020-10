Yderligere 1.126 er registreret smittet med coronavirus i løbet af det seneste døgn.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde lørdag formiddag.

Der er lavet 69.770 test det seneste døgn. Dermed er den såkaldte positivprocent faldet marginalt fra 1,7 til 1,6 procent siden fredag.

Sundhedsministeren påpeger på dagens pressemøde, at den næste måned kan være særdeles afgørende.

- November bliver fuldstændig afgørende for at at få smitten under kontrol, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

I løbet af det seneste døgn er det samlede antal patienter, der er indlagt med coronavirus steget med tre til 147 i alt.

Heraf er 19 indlagt på en intensivafdeling - 14 af disse er opkoblet til en respirator.

Siden fredag er der registreret yderligere to dødsfald blandt coronapatienter. Dermed er der registreret i alt 721 dødsfald blandt coronapatienter, siden virusset brød ud i Danmark.

Ifølge afdelingschef i Statens Serum Institut (SSI) Tyra Grove Krause er sundhedssystemet i øjeblikket ikke overbelastet på grund af coronapandemien.

- Heldigvis er stigningen ikke så udbredt blandt de ældre, siger hun på dagens pressemøde.

Thea Kølsen Fischer, der er klinisk professor ved Københavns Universitet, mener ikke, at dagens opdatering bør give anledning til øget bekymring.

- Vi er fortsat i en udviklingsfase i epidemien, og der er fortsat god grund til at opretholde alle de gode initiativer med blandt andet håndhygiejne og afstand.

- Der er ikke noget i disse tal, der lægger op til, at vi skal ændre adfærd lige nu, siger hun.

Selv om der i løbet af den seneste uge har været flere dage med over 1000 nye smittetilfælde, vurderer Thea Kølsen Fischer, at Danmark er i en privilegeret situation sammenlignet med andre lande.

- I Sverige accelerer det jo helt vildt lige nu, så jeg vil hellere være i Danmark, for selv om der er mange tilfælde om dagen, så er der ikke lige nu tale om en stigning, siger hun.

/ritzau/