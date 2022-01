Østjyllands Brandvæsen er mandag lidt i 12 tilstede ved en opgang på Ringkøbingvej i Aarhus C.

Der er tale om en lejlighedsbrand, og hele opgangen er evakueret.

»Beboerne er evakueret på grund og røg og fare for brandspredning,« siger operationschef ved Østjyllands Brandvæsen Jesper Hansen.

De kan endnu ikke sige noget om, hvad der har startet branden.

Østjyllands Brandvæsen ved endnu ikke, hvor lang tid det vil tage at slukke branden, men de oplyser, at de er i fuld gang.

»Vi har røgdykkere i lejligheden og i lejligheden over. Der kommer også eftersyn for at sikre, at der ikke er brandspredning til taget,« siger Jesper Hansen.

Han oplyser, at det dog er muligt at færdes på Ringkøbingvej i Aarhus, men at der vil komme røg fra opgangen.

Opdateres...