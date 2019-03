Hos Københavns Politi har man taget sine forholdsregler for at holde styr på sikkerheden omkring hele tre demonstrationer på én gang.

For fredag eftermiddag afholder islamister fra Hizb ut Tahrir fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads på grund af terrorangrebet mod to moskéer i Christchurch, New Zealand.

Som protest mod fredagsbønnen foran Christiansborg har Socialdemokratiets folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen anmeldt en mod-demonstration.

Det samme har det højrenationale parti Stram Kurs med leder Rasmus Paludan i spidsen.

