Tirsdag formiddag er store offentlige hjemmesider som borger.dk, sundhed.dk nede.

Det skriver Politiken.

Årsagen er, at det offentlige log-in system NemLog-in netop nu ikke virker.

»Du kan opleve problemer med at logge på borger.dk og en række selvbetjeningsløsninger, prøv eventuelt senere. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden,« står der i en meddelelse på borger.dk.

»Der er i øjeblikket problemer med at logge ind med MitID,« står der på sundhed.dk.

Ifølge overvågningssiden digitaliser.dk blev fejlen registreret klokken 09.43.

Digitaliseringsstyrelsens pressetjeneste oplyser til Politiken, at der endnu ikke er en tidshorisont for, hvornår de offentlige hjemmesider, som bruger NemLog-in er oppe at køre igen.

Det skyldes, at problemet ligger hos en ekstern leverandør.

B.T. følger sagen...