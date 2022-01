En 20-årig mand bliver mandag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Her er han sigtet for at have deltaget i skyderiet af en 22-årig mand 28. december kort før midnat på en parkeringsplads i Brøndby Strand.

Københavns Vestegns Polit har i forvejen sigtet og fængslet en 25-årig mand for at medvirke til skyderiet.

B.T.s retsreporter Katja Mejborn er til stede ved grundlovsforhøret i Retten i Glostrup.

Vidner så to mulige gerningsmænd løbe væk fra stedet efter skuddrabet i Brøndby Strand.

Hun oplyser, at den sigtede 20-årige kort før klokken 9.30 er ført ind i retten iført håndjern.

Hun beskriver den unge mand, der blev anholdt søndag morgen ved halv 10-tiden i Københavns Lufthavn, som lav og iklædt sort tøj fra top til tå.

Han bærer en sort kasket på hovedet og har kortklippet hår.

Ifølge Københavns Vestegns Politis anklagemyndighed lyder sigtelsen mod den 20-årige på, at han 28. december medvirkede sammen med den fængslede 25-årige i skuddrabet på den 22-årige.

Foto: Steven Knap – Byrd

Den 22-årige blev på en parkeringsplads ramt af skud i hjertet og lungen, hvilket viste sig at være fatalt og kostede ham livet.

Den sigtede 20-årige skulle efterfølgende være flygtet fra stedet sammen med den anden medgerningsmand.

Politiets anklager kræver dørene lukket ved grundlovsforhøret, hvilket betyder, at offentligheden – herunder pressen – ikke vil kunne overvære politiets fremlæggelse af deres bevismaterialer mod den sigtede.

Den 20-årige nægter sig skyldig. Mens man afventer dommerens afgørelse om navneforbud, forholder den sigtede sig helt rolig, oplyser B.T.s retsreporter

Dommeren har afvist begæringen om navneforbud, da den 20-årige allerede har været efterlyst med navn og billede af politiet.

Dommeren vælger dog at efterkomme anklagemyndighedens ønske om dørlukning med den begrundelse, at sagen drejer sig om manddrab.

Den 25-årige sigtede medgerningsmand meldte sig selv i sidste uge.

»Vi har nu anholdt de to personer, som vi har efterlyst i sagen. Efterforskningen i denne sag er ikke færdig, men det er klart, at vi er tilfredse med, at disse anholdelser nu er foretaget,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

For så vidt angår anholdelsen af den 20-årige søndag formiddag i Københavns Lufthavn fortæller vicepolitiinspektøren til B.T., at han ikke kan oplyse, hvor den 20-årige indrejste fra, eller hvor længe han har befundet siden uden for de danske grænser.

»Vi blev opmærksomme på, at han kom til Danmark, og her mødte vi ham i gaten. Anholdelsen foregik stille og roligt,« siger han dog.

Begge mistænkte blev allerede dagen efter drabet efterlyst offentligt med navn og billede. Ligeledes delte politiet en video af de to samt en kraftig opfordring til at melde sig selv.

»De to unge mænd ved udmærket godt, at vi leder efter dem. Det vil være lettest for alle, at de melder sig på nærmeste politistation,« lød det således 29. december fra politiinspektør Allan Nyring.

Nu er begge så i politiets varetægt. Den 20-årige blev ifølge Vestegnens Politi anholdt i samarbejde med kollegaerne fra Københavns Politi.

