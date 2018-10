Lige midt i en Netto, som han var gået hen i for at købe en liter kakaomælk til sin hustru, fandt Benjamin Leander søndag ud af, at han havde vundet en million kroner på at have ​ramt alle kampe rigtige på sin tipskupon.

»Det er for sindssygt. Jeg har nevet mig så mange gange i armen, fordi jeg tænker, at: 'Nu vågner jeg, det var bare en drøm'. Men den er fandeme god nok.«

Sådan lyder det dagen derpå fra den 30-årige Benjamin Leander, der til daglig arbejder som spilekspert og blandt andet medvirker i podcasts hos Mediano.

»Det er jo det ypperste, man kan komme i nærheden af, når man godt kan lide at tippe og oddse, som jeg kan,« forklarer han.

Foto: Benjamin Leander Vis mere Foto: Benjamin Leander

Med til historien hører, at han også dagen inden - om lørdagen - var tæt på at løbe med den store gevinst, men en enkelt kamp glippede for ham, så han 'blot' fik 12 rigtige og vandt knap 50.000 kroner.

»Så det har været en helt surrealistisk weekend,« fortæller Benjamin Leander.

Det var søndag ved 20-tiden, at han blev klar over, at han havde muligheden for at vinde millionen. Han havde på det tidspunkt 11 rigtige, og han manglede derfor blot at vente på resultatet af de sidste to kampe: Valladolid mod Betis i Spanien og Inter mod Milan i Italien.

Efter at have tjekket på Danske Spils hjemmeside stod det klart, at han kunne vinde en million (som man kan vinde, hvis man er den eneste, der rammer alle 13 rigtige, red.), hvis Betis tabte, og hvis enten Milan eller Inter vandt.

Hvis det var endt med uafgjort mellem Inter og Milan, havde han 'kun' vundet 100.000 kroner.

Da der blev fløjtet af til pause i de to kampe, var Valladolid foran, mens der ikke var scoret i kampen mellem Milan og Inter.

»Jeg siger så til min kone, Rie, at jeg simpelthen bliver nødt til at gå en tur. Jeg kan ikke klare at sidde inden døre i sådan en situation. 'Det er fint, du kan hente en kakao til mig,' siger hun. Så jeg tager sko på og går en lang tur fra Hellerup til Østerbro, hvor den nærmeste Døgnnetto er,« siger Benjamin Leander.

Tiden gik. Og der skete ingenting.

Sådan ser man sgu ud, når man finder den sidste Matilde Kakao i Døgn Netto’en!



(Og også lidt, når man vinder 1.000.000 kroner)



Hold kæft, hvor er det spredt meget god energi i mit feed undervejs. Af ’et tak for hep, high fives og endeløs jubel. I er for seje pic.twitter.com/iJRYJlJGnH — Benjamin Leander (@LeandinhoDK) 21. oktober 2018

Der blev ikke scoret i Spanien - hvilket var godt - men heller ikke i Italien.

»Der er spillet 75 minutter, der er spillet 80 minutter, og 85 minutter. Og der sker intet. Da vi når til 90 minutter, melder de ud, at der er lagt minimum tre minutter til. Og da der er spillet 91 minutter, forbereder jeg mig på, at der ikke kommer til at ske mere. Det er slut,« fortæller Benjamin.

Men:

»Lige pludselig blinker min mobil, og der står: 'Mål til Inter'. Mauro Icardi har scoret i sidste minut'.«

På trods af de gode nyheder ændrer Benjamin Leanders puls sig ikke, forklarer han. For kampen i Spanien var endnu ikke slut.

»Jeg tænker bare: 'Nå, men så er jeg fem minutter fra at vinde en million.' Det er lige inden, jeg går i Netto efter den famøse liter kakao, og tiden går virkelig langsomt der,« fortæller han.

Få minutter senere fik han beskeden: Vallodolid vandt 1-0.

»Jeg går op og betaler for min kakao og tænker: 'Jamen, det var jo det,'« fortæller Benjamin Leander med et grin.

Sådan så vinder-Tipskuponen ud. Foto: Benjamin Leander Vis mere Sådan så vinder-Tipskuponen ud. Foto: Benjamin Leander

»Og så får jeg den der følelse af: 'Gad vide, hvornår jeg vågner.' Alle, der tipper eller spiller Lotto, har jo forberedt sig på, hvordan man vil reagere, hvis man får syv rigtige eller 13 rigtige eller vinder den store gevinst,« siger han og fortsætter:

»Og jeg har haft mange drømme om, at jeg har vundet, og jeg er altid vågnet om morgenen og været lidt ærgerlig over, at det var en drøm. Men nu begynder den at synke ind, at: 'Wow, den er fandeme god nok.«

Det er dog ikke første gang, han har alle 13 rigtige.

Men det er første gang, han har vundet millionen.

»Jeg har aldrig været så tæt på millionen før i går. Så i går var 'the real deal'. Det var forrygende. Jeg har slet ikke sovet. Adrenalinen har bare pumpet rundt,« fortæller han.

Hvad pengene skal bruges på, ved han endnu ikke helt.

»Jeg har altid raset over dem, der bruger dem på tilbuds-roulader og tagrender, så det skal det i hvert fald ikke være,« griner han og slutter:

»Det skal være ordentligt. Men når man så står der selv og er blevet ældre, så tænker man også, at der jo også er et liv om 20 og 30 år. Så det bliver 50 procents snusfornuft og 50 procent, hvor vi bare skal fyre den af, rejse og sikre os, at vores lille dreng har det godt.«