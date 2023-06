Der er godt nyt til alle dem, der godt kan lide at trille rundt på fire hjul i sommerferien.

Efter voldsomme prisstigninger på udlejningsbiler i de seneste år, går det nu igen den anden vej.

Det viser et pristjek fra rejsesøgemaskinen Momondo.

Her fremgår det, at det i de kommende feriemåneder er omkring 17 procent billigere at leje en bil på tværs af destinationer sammenlignet med 2022.

Skal du leje en bil denne sommer?

»Efter tre år med prisstigninger på billeje er det godt nyt for danskerne, at priserne nu er på vej ned,« siger Per Christiansen, talsperson fra Momondo:

»Det vil forhåbentlig opmuntre de mange, der gerne vil opleve verden på fire hjul.«

Pristjekket er foretaget for billeje i perioden 1. juni til 31. august.

Og det viser, at priserne i eksempelvis danske feriefavoritter som Frankrig, Italien og Spanien ligger henholdsvis 8 procent, 21 procent og 33 procent under sidste års niveau.

Der dog også var ekstremt højt.

I Danmark og resten af Europa var prisgennemsnittet sidste år nærmest enslydende på lige omkring 575 kroner i døgnet.

Priseksplosionen var ikke mindst udløst af krigen i Ukraine, inflation og generelle forsyningsproblemer.

Og trods 2023-faldet i udlejningspriserne er omkostningerne på at leje en bil – cirka 536 kroner i Danmark, 464 kroner i Europa samt 531 kroner i resten af verden – stadig markant højere end for bare få år siden.

Af Momondos tal fremgår det således, hvordan gennemsnitsprisen for at leje en bil i Danmark stadig er hele 73 procent højere i år end i 2020, hvor prisen var lavest i de seneste år.

I Europa er det på samme måde i år 62 procent dyrere at leje en bil end i lavprisåret 2018.

Og uden for Europa er det endnu 44 procent dyrere end i 2018, hvor priserne her gennemsnitligt var lavest inden for de seneste seks år.