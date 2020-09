Kø på vejene koster samfundet dyrt. Mindre trafik under coronakrise viser nye muligheder, mener minister.

Når der er selv en lille smule mindre trafik på de mest belastede veje, er der meget positivt at hente både for den enkelte bilist og samfundet.

Det viser nye analyser fra Vejdirektoratet.

- Hvis vi kan flytte bare en lille del af trafikken på de travleste motorveje væk, så får vi en betydelig gevinst, siger Charlotte Vithen, områdechef hos Vejdirektoratet.

- Det er både en konkret forbedring for den enkelte trafikant, fordi de kan komme hurtigere frem. Men det er også en forbedring for samfundet som helhed, fordi når der er mindre trafik, sker der færre uheld. Og færre uheld betyder færre forsinkelser.

Analyserne baserer sig blandt andet på trafikdata fra de måneder, hvor store dele af trafikken forsvandt på grund af nedlukningen af samfundet og mere hjemmearbejde.

De viser, at en reduktion i trafikken på de travleste motorveje med fem til ti procent vil mindske forsinkelserne med op til 50-90 procent - alt afhængig af den konkrete strækning.

Kø på vejene koster samfundet mange millioner hvert eneste år.

Vejdirektoratets nyeste beregninger viser, at det samfundsøkonomiske tab ved, at trafikanter holder i kø efter uheld på motorvejene, er godt 600 millioner kroner om året.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) finder det interessant, at "selv små adfærdsændringer kan gå hen at give meget store tidsgevinster".

Derfor ser han god grund til også fremover at kigge på nogle af de greb, der er blevet brugt under coronakrisen.

- Vi har opfordret virksomheder til at få deres medarbejdere til at rejse uden for myldretiden. Kan man møde lidt før, lidt senere, lidt forskudt i forhold til hinanden og i det hele taget arbejde mere fleksibelt, så kan der være relativt meget at hente.

- Det tyder på, at det kan give nogle tidsmæssige gevinster ude ved vejene. Og de tidsmæssige investeringer kan være ret gode for samfundet som helhed, siger Benny Engelbrecht.

/ritzau/