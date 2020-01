Har du købt tørret oregano i Lidl for nylig, giver det god mening at læse med her.

To af butikskædens partier indeholder nemlig et for højt niveau af et stof, der i værste fald kan være kræftfremkaldende.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en meddelelse om tilbagetrækningen.

Heri lyder det, at det drejer sig om tørret oregano fra Kanio med udløbsdato i juni 2022. Det gælder LOT-numrende 9157CA og 9158AA.

Produktet er solgt i Lidl-butikker landet over.

Lidls leverandør har oplyst at der er påvist et for højt indhold af pyrrolizidin alkaloider i produktet.

Og indtager man fødevarer med et for højt niveau af dette stof gennem en længere periode kan det forårsage leverskader. I værste fald kan det også være kræftfremkaldende.

Ligger man inde med et glas oregano fra ovennævnte partier, skal man kassere det eller levere det tilbage til butikken.