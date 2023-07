»Cabin crew, prepare for take-off.«

Selvom mange formentlig forbinder pilotens besked til flypersonalet med starten på en god ferie, kan det også få pulsen til at stige hos de mennesker, der lider af flyskræk.

Særligt i disse uger, hvor mange danskere kæmper sig vej igennem security og boardingkøerne for at komme ned til sydens varme sol og lækre bountystrande.

Derfor har Norwegian-kaptajn Carsten Brokopp givet B.T. fem gode råd, som forhåbentligt kan hjælpe folk, der bliver nervøse og urolige ved tanken om at sætte sig ind i en flyvemaskine.

1. tip: Vælg et sæde så langt fremme som muligt.

Udover, at der som regel er mere stille og roligt omkring de forreste rækker, så mærker man også turbulens mindre, når man sidder oppe foran.

»Nårh ja, så kommer du også hurtigere ud af flyveren, når I lander på destinationen,« lyder det fra kaptajnen, der også pointerer, at lyden ved sæderne omkring vingerne ofte er højere, da hydraulik, flaps og hjulene giver mange forskellige lyde.

2. tip: Medbring et par gode høretelefoner.

En flyvemaskine kan larme, og der er ingen stillekupé.

»Her er et par gode høretelefoner din bedste ven,« forklarer Carsten Brokopp og opfordrer til, at man stadig er opmærksom under informationsmeddelelserne i starten af flyveturen.

3. tip: Fortæl flypersonalet, at du er utryk.

Udover at bidrage til, at flyet kommer fra A til B på den sikreste og mest komfortable måde, er flypersonalet også ombord for at højne komforten.

»Fortæl, hvis du kan mærke nervøsitet forbundet med flyveturen, og så vil de med glæde hjælpe dig på vej,« siger han og tilføjer:

»Der er ingen skam i nogen som helst grad af flyskræk, og personalet ombord vil med et smil svare på spørgsmål, hvis du ligger inde med nogen.«

4. tip: Begræns kaffe og alkohol.

Kaffe og alkohol gør intet godt for din nervøsitet. Det kan dog stadigvæk godt være en god idé at holde væskebalancen ved lige og have mad i maven.

»Skulle man have tendens til luftsyge, så bliver det værre på tom mave,« forklarer kaptajnen.

5. tip: Søg viden.

Vi er oftest bange for de ting, vi ikke ved tilstrækkeligt om. Så er der særlige ting, der gør dig nervøs ved at sætte dig ind i en flyver, kan det være en god idé at søge viden på nettet. Der er nemlig en masse videoer og artikler, forklarer kaptajnen.

»På den måder øger du din viden, hvilket for de fleste også øger trygheden.«