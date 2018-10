600 kr.

Så meget kommer hver eneste danske husstand til at spare på licens næste år.

Det betyder, at licensen kommer til at ligge på 1.927 kr., hvis det står til kulturminister Mette Bock (LA), skriver Mediawatch.

Dog kræver det, at aftalen først bliver godkendt i Finansudvalget.

I dag betaler alle danske husstande uanset størrelse, indkomst og antal elektroniske medier 2.527 kr. om året i licens.

Årsagen til den faldende licens er medieaftalen for 2019-2023, som blandt andet resulterede i, at DR's budget skal skæres med 20 procent. og derfor for nyligt måtte fyre over 200 medarbejdere.

Aftalen betød også, at medielicensen langsomt skal udtrappes og være helt udfaset i 2022.

Tidligere på året resulterede en aftale mellem regeringen og DF, at danskerne skal betale licens over skatten gennem personfradraget.

Dengang viste beregninger, at den største besparelse går til enlige, som vil spare op mod 1.200 kr. om året.

Ændringen til at betale licens over skatten skulle gøre licensen mere lige, fordi alle danskere ikke længere skal betale det samme uanset, hvad deres indkomst er, og hvor mange der bor i husstanden.

For et LO-par vil besparelsen blive 166 kroner. Det lavere beløb skyldes, at både far og mor får beskåret deres personfradrag.

Der indføres samtidig en ny mediecheck på 900 kroner til de fattigste pensionister.