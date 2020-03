'Uintelligent ledelse' og 'helt ude i skoven.'

Benny Bonde fra byrådet i Haderslev lægger ikke fingrene imellem, da han overfor avisen JydskeVestkysten bedømmer regeringens tiltag for at hindre spredningen af coronavirus.

Den sønderjyske lokalpolitiker er nemlig intet mindre end rasende over den strategi, Mette Frederiksen (S) og resten af landets ledelse har valgt.

»Vi springer alle ud over klippen og er i gang med at begå kollektivt økonomisk selvmord. Folk bliver arbejdsløse, virksomheder må lukke, og hvem skal så sikre, at der er økonomi til at drive hospitalerne,« spørger Benny Bonde, der repræsenterer Liberal Alliance i Haderslev.

En ny afdeling på Rigshospitalet står klar til at modtage coronapatienter. (Arkivfoto) Foto: Rigshospitalet Vis mere En ny afdeling på Rigshospitalet står klar til at modtage coronapatienter. (Arkivfoto) Foto: Rigshospitalet

Indtil videre er ingen borgere i Haderslev Kommune indlagt med covid-19, men der er stadig grund til forsigtighed, understreger Rolf Dalsgaard, der er direktør for voksen- og sundhedsservice i Haderslev Kommune, over for avisen.

Liberal Alliances stemme i Haderslev er da også enig i, at coronavirussen er en alvorlig sag.

Han mener dog, at immunisering er det eneste rigtig værn mod sygdommen.

Altså, at så mange sunde og raske mennesker som muligt får sygdommen, så de kan danne antistoffer og dermed være klar til at tage sig af de ældre og svage.

Statsminister Mette Frederiksen på mandagens pressemøde. Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen på mandagens pressemøde. Foto: Martin Sylvest

Bonde mener med andre ord, at det er den svagelige gruppe, vi skal skærme. Ikke alle andre. Og derfor skal vi efter hans mening heller ikke lukke hele samfundet ned.

Lokalpolitikeren er også meget utilfreds med pressens dækning af coronakrisen og skælder journaliststanden ud for at 'male fanden på væggen om, hvor mange der dør i Italien og Spanien.'

Efter hans mening er medierne alt for lidt optagede af, hvad der gik forud i de lande, før smitten for alvor brød ud. Og så mener han, at der er alt for lidt fokus på, at gennemsnitsalderen på dem, der er døde af corona, er over 80 år.

Benny Bonde mener derimod, at den danske regering heller skulle lade sig inspirere af svenskerne, som har valgt en helt anden strategi til bekæmpelse af sygdommen, end vi har.

Regering og sundhedsmyndighederne holdt igen mandag aften pressemøde om covid-19-situationen i Danmark. Foto: Martin Sylvest Vis mere Regering og sundhedsmyndighederne holdt igen mandag aften pressemøde om covid-19-situationen i Danmark. Foto: Martin Sylvest

I Sverige kører store dele af samfundet videre samtidig med, at man har taget en række forholdsregler for at begrænse smitten. Forsamlinger over 50 personer er forbudt, men børnene for for eksempel stadig i skole.

Ifølge den sønderjyske lokalpolitiker har der aldrig været så stille på sygehusene, som der er lige nu.

Han mener, at at læger og sygeplejersker sidder og venter på en krig, der måske aldrig kommer.

Derimod undrer han sig over, hvor mange normale undersøgelser og operationer, der er blevet udskudt på grund af coronavirus.