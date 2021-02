Britiske Liam Thorp er 32 år gammel, og han lider ikke af nogle kroniske sygdomme.

Alligevel tog den politiske redaktør et ordentligt hop frem i vaccinekøen tidligere på ugen, da han blev kategoriseret som værende meget overvægtig.

Og selv om Liam Thorp erkender, at han har taget et par kilo på i løbet af nedlukningen, så skyldes kategoriseringen en datafejl.

Fejlen betød nemlig, at han var 6,2 centimeter høj, og det betød, at hans BMI-tal var helt oppe på 28.000. Det skriver Liverpool Echo.

A headline I never thought I would write https://t.co/cBPLhwM2iv — Liam Thorp(@LiamThorpECHO) February 17, 2021

Det er nærliggende at tro, at Liam Thorp skulle have været registreret som seks fod og to inches høj, som svarer til hans højde på cirka 188 centimeter.

Redaktøren har efter oplevelsen en opfordring til andre borgere, der måske kommer ud for det samme en dag.

»Jeg vil hellere have, at en anden som har brug for vaccinen, får den før mig, der kan vente lidt på den. Jeg håber på, at andre vil gøre det samme.«

Fejlen er sket hos HNS Liverpool Clinical Commissioning Group, og de erkender ifølge mediet, at der har været oplyst forkerte informationer.

»Vi skal håndtere millioner af oplysninger hver dag, og vi ønsker at være så præcise som muligt, men det er klart, at der sker datafejl hist og her,« siger dr. Fiona Lemmens.

Liam Thorp siger afsluttende, at han blev meget overrasket, da han modtog opkaldet omkring en kommende vaccination.