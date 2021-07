'Giv mig min Pride tilbage'.

Under denne overskrift har flere LGBT+-personer og også Pride Copenhagen selv delt deres frustrationer på sociale medier.

»Jeg bliver sur og irriteret, når jeg ser så mange fodboldfans stå tæt sammen på for eksempel Rådhuspladsen, hvor vi har fået besked på, at vi ikke kan holde vores Pride, som vi plejer,« siger drag queen Di Di Cancerella, der, når hun ikke er i drag, hedder Kim André.

»Det er til grin. Pride handler om noget så basalt som menneskerettigheder. Det er ikke fair,« fortsætter den 34-årige drag queen og skuespiller.

Di Di Cancerella mener, det er meget unfair, at hun skal fejre Pride med forsamlingsforbud, når fodboldfans kan mødes i tusindvis. Foto: Privatfoto

Det er nemlig sådan, at de gældende restriktioner for forsamlinger betyder, at man hverken kan afholde den årlige Pride-parade eller mange af de scenearrangementer, der ellers var planlagt.

De gældende restriktioner under Pride, der afholdes 12.–22. august, er, at man maksimalt må opholde sig 2.000 mennesker samlet. Disse skal være opdelt i sektioner af 1.000 personer.

»Jeg og mange andre føler, at der bliver forskelsbehandlet, når det kan lade sig gøre at mødes så mange efter en fodboldkamp,« siger Di Di Cancerella.

Hun understreger, at hun selvfølgelig forstår, at man gerne vil fejre sejren. Hun så også selv kampen.

Di Di Cancerella arbejder som skuespiller, og så er hun drag queen. Foto: Privatfoto

»Jeg er også meget glad for, at vi er gået videre. Jeg forstår bare ikke den her ukontrollerede fest. Hvorfor må man gøre det, når der er så mange andre ting, man ikke må?« spørger Di Di Cancerella.

B.T. har også talt med forperson for Copenhagen Pride Lars Henriksen.

Han er også frustreret over, at mange mennesker kan mødes for at fejre EM-sejren, mens organiserede events med mulighed for kontrol stadig holdes i en »skruestik af restriktioner.«

Han kalder det ulogisk.

Forperson for Copenhagen Pride Lars Henriksen forstår ikke, hvorfor han og resten af Pride-holdet ikke må have flere end 4.000 på Rådhuspladsen, når der efter EM-kampene har været langt flere mennesker på pladsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er virkelig vanskeligt at forstå, hvordan det ene kan hyldes af politikerne og det andet umuliggøres,« siger han og fortsætter:

»Vi kan ikke forstå, at alt kan åbnes til fordel for fodbold, men vi kan ikke gøre det for menneskerettigheder. Det er et udtryk for en frustration over forskelsbehandlingen, når vi skriver om det på vores sociale medier,« siger han.

Pride Copenhagen har nemlig været nødt til at være kreative for at overholde de restriktioner, der eksisterer under afholdelsen af Pride i København. Man har for eksempel delt den store Pride-parade op i seks mindre parader og markant mindsket antallet af mennesker, der må opholde sig på Rådhuspladsen.

Lars Henriksen ved godt, at de store forsamlinger efter EM-kampen mellem Danmark og Tjekkiet – og efter de øvrige landskampe – ikke var planlagte events, men han mener også – som Di Di Cancerella og flere andre – at det er en ulige prioritering, når man begrænser kampen for og fejringen af LGBT+-personers rettigheder.

Her er et billede fra Rådhuspladsen efter EM-kampen lørdag. Foto: Philip Davali

»Det er jo folks liv, det her handler om,« siger han.

Kulturordfører i Socialdemokratiet Kasper Sand Kjær forstår godt frustrationen.

Han henviser til, at det er politiets opgave at sørge for, at de spontane gadefester afholdes forsvarligt.

Her er det for eksempel vigtigt, at mennesker i store forsamlinger husker at holde god afstand, også selvom vi er videre til semifinalen i EM, uddyber han.

Sådan så det ud, da man fejrede Copenhagen Pride i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har lavet nogle restriktioner, og det har vi gjort, fordi vi jo står et okay sted, men samtidig skal være påpasselige,« siger han og fortsætter:

»Vi har ikke lavet nogen politisk aftale om, at man skal samles på Rådhusplasen. Det har vi ikke bestemt politisk.«

Til sidst forklarer han, at den aftale, man har lavet om genåbningen, også indeholder en mulighed for løbende at diskutere de gældende restriktioner.

Så der er en mulighed for, at man alligevel vil kunne afholde Pride-paraden, for eksempel?

»Det er for tidligt at sige nu,« svarer Kasper Sand Kjær.