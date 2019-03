Flere byrådspolitikere er positive ved tanken om kønsneutrale trafiklys. God idé, siger LGBT-forening.

Rød mand stå, grøn mand gå.

Sådan lyder den gamle remse, som mange danske børn lærer, når de bliver introduceret til trafikregler.

Men det behøver det ikke nødvendigvis at hedde fremover, hvis det står til Peder Holk Svendsen, der er forperson for LGBT-Danmark, som er landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

- Der er ikke noget, der tilsiger, at det nødvendigvis skal være et billede af et menneske, siger han.

I stedet foreslår Peder Holk Svendsen, at der kunne være en grøn cirkel, når man skal gå, og et rødt kryds når man skal stoppe.

- Krydset kender vi jo mange andre steder i det offentlige rum som et signal til, at man ikke må gå ind, eller at man skal stoppe, siger han.

Forpersonen udtaler sig efter, at flere politikere fra Alternativet og De Radikale i København har meldt ud, at de synes godt om idéen om kønsneutrale trafiklys.

Idéen er, at trafiklysene skal respektere andre kønsidentiteter frem for, at det er en mande- eller en kvindefigur, der bliver brugt ved et fodgængerfelt.

Også Enhedslisten i Aarhus har været positive over for ideen om kønsneutrale trafiklys, fremgår det i en artikel som Kristeligt Dagblad har bragt tirsdag.

- I og med at der ligger en uudtalt kønnethed af det offentlige rum, er det vigtigt, at det er et af de steder, vi prøver på at ændre, sådan så der er en neutralitet i signalerne, siger Peder Holk Svendsen.

Trafiklysene behøves dog ikke at blive skiftet ud med det samme. Ifølge LGBT-forpersonen kan det ske gradvist.

- Når de alligevel skal skiftes, kan man indfase et design, der er helt neutralt, siger han.

I Københavns Kommune er der omkring 15.000 såkaldte signalhoveder ved fodgængerfelter. Teknik- og miljøforvaltningen anslår, at 6000 til 7000 af dem er fodgængersignaler.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvad det ville koste at skifte dem alle sammen ud.

/ritzau/