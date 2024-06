Odense Universitetshospital har siden fredag i sidste uge kæmpet med følgerne af et hackerangreb.

Det bekræfter Steen Reinholdt Sørensen, der er afdelingschef for bygningsdrift- og service på OUH, overfor B.T.

Det centrale styringssystem har været helt nede.

»Jeg kan bekræfte, at en af vores leverandører har været udsat for et såkaldt ransomwareangreb. Det skete i fredags. Ikke alle systemer er nede på OUH, men på matriklen i Odense er man stadig ramt,« siger afdelingschefen.

Angrebet er blandt andet gået ud over overvågning af temperatur på kølenheder, rumtemperaturer og opbevaring af medicin.

»Det har haft en betydning for vores kliniske personale, som har været nødt til at ordne og tjekke mere lokalt, som ellers er styret udefra. Det har naturligvis givet ekstra arbejde,« siger han.

Er der nogle patienter, der har været i fare på grund af det her angreb?

»Nej, det er der ikke.«

Kan angrebet få betydning på operationsstuer?

»Skulle der ske noget med for eksempel trykket på en operationsstue, så vil de stadig få en lokalalarm på stuen. Og det er så op til kirurgen, om man skal afbryde operationen,« siger afdelingschefen.

Der er nu en større undersøgelse i gang omkring, hvad der er sket.

»Som jeg forstår det, har leverandøren givet 100 procent garanti for, at de har beskyttet sig så godt, som de nu kan mod angreb. Man kan godt forestille sig, at samarbejdet med dem stopper nu,« siger han.

Hvad gør I for, at det her ikke sker igen?

»Vi kan hente flere systemer hjem og køre dem lokalt, så vi ikke er så afhængige af folk udefra. Det er en ærgerlig situation, vi er kommet i. Vi har gennemgået alle sikkerhedsforanstaltninger, og det er beklageligt, at det giver medarbejderne ekstra arbejde,« siger Steen Reinholdt Sørensen, der skønner, at 95 procent af systemet er oppe igen på matriklen i Svendborg, mens man stadig halter bagud i Odense.